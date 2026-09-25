Sénégal: Commune de Bignona - Une quarantaine d'arbres dangereux abattus

42 arbres à risques sont abattus et ont servi à fabriquer 550 tables-bancs dédiés aux établissements scolaires de la commune.Au total, 37 arbres sont abattus et 5 autres élagués, soit au total 42 arbres dans la commune de Bignona. Il s'agissait d'arbres centenaires qui menaçaient la quiétude des populations. Ces arbres sont transformés en tables-bancs réfectionnés gratuitement par les acteurs de la chaîne de valeur, notamment les exploitants forestiers, les menuisiers, les soudeurs qui ont accompagné le processus par leurs propres moyens au bénéfice de 11 écoles élémentaires et 3 collèges de la commune. Même les commerçants ont participé à travers l'achat de la peinture.

« Dans ce contexte de rentrée scolaire, ce dont vient répondre à notre déficit en tables-bancs estimé à 690 tables-bancs », a magnifié Boubacar Konaté, Inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Bignona 2 vendredi à la réunion de restitution des travaux des opérations d'abattage et d'élagage d'arbres menaçant chute dans la commune de Bignona.

Les communes de Djibidione et Oulampane, zones de retour des déplacés du conflit en Casamance, ont aussi bénéficié à raison de 20 tables-bancs chacune. Au total, 550 tables-bancs sont confectionnées et seront livrées dans les 10 prochains jours.

Un déficit de tables-bancs noté dans la commune

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« Dès demain, les opérations de montage vont démarrer dans les 14 établissements qui ont bénéficié de ces tables-bancs », a indiqué Boubacar Konaté. Avec ce don, le déficit est réduit à 140 tables-bancs pour la commune.

De leur côté, les soudeurs se sont engagés à aller monter les tables-bancs partout où elles seront destinées, y compris au niveau des lointaines communes de Djibidione et Oulampane.

La mairie de Bignona, qui est à l'origine de l'initiative d'abattage des arbres, s'est engagée à reboiser les axes et lieux concernés par l'opération d'abattage et d'élagage des vieux cailcédrats. « Nous allons mettre des caïlcédrats par endroits mais aussi nous allons choisir d'autres espèces avec l'encadrement des eaux et forêts », a déclaré le maire de Bignona, Bacary Diatta.

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Mamadou Khouma, préfet du département de Bignona, a salué l'engagement citoyen et communautaire des exploitants forestiers, des menuisiers, des soudeurs qui ont aussi décidé de réparer gratuitement toutes les carcasses de tables-bancs.

« Il y a un engagement communautaire. Même pour la distribution de ces tables-bancs, il y a une solidarité départementale parce que les arbres sont abattus dans la commune de Bignona, mais on va donner une part à Djibidione et Oulampane pour accompagner ces deux communes où il y a des villages de retour, de nouvelles créations », a dit magnifié le préfet.