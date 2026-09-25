Sénégal: ONU - Macky Sall remercie Bassirou Diomaye Faye pour son soutien renouvelé

L'ancien président du Sénégal, Macky Sall, a réitéré ses remerciements au président Bassirou Diomaye Faye ainsi qu'au président burundais Évariste Ndayishimiye pour leur soutien renouvelé à sa candidature au poste de secrétaire général des Nations unies.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le candidat sénégalais s'est réjoui des audiences tenues à ce sujet avec le chef de l'État sénégalais, en marge de la 81e session de l'Assemblée générale de l'ONU, qui se tient actuellement à New York.

Cette sortie intervient au lendemain de la prise de parole de Bassirou Diomaye Faye, jeudi 24 septembre, devant l'Assemblée générale. À la tribune, le chef de l'État sénégalais a réaffirmé le soutien du Sénégal à son prédécesseur et appelé les États membres à appuyer sa candidature, plaidant pour un secrétaire général capable de dialoguer avec l'ensemble des pays membres.