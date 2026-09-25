Sénégal: Produits agricoles - Un investissement de 175 milliards envisagé pour renforcer le mécanisme de stockage

Dans le cadre de la planification, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et d'élevage, le gouvernement du Sénégal envisage de faire du stockage une de ses priorités.

Un important lot d'équipements de stockage, dont des chambres froides seront livrés d'ici à la fin de l'année, à Fass Boye et à Sangalkam. L'annonce a été faite, ce vendredi, par Serigne Guèye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce. Il est également annoncé un investissement de 175 milliards de francs CFA dans les infrastructures de stockage, dans le but de pouvoir et stocker 250 000 tonnes de produits agricoles par an.

M. Diop annonce également la mise en place d'une caisse de péréquation et de stabilisation du prix du riz local. Le mécanisme sera alimenté par un prélèvement de 8 FCFA sur chaque kilogramme de riz importé commercialisé au Sénégal.

Selon le ministre de l'Industrie et du Commerce, ce mécanisme devrait générer entre 13 et 15 milliards de FCFA par an. Ces ressources permettraient de soutenir la filière rizicole nationale et, notamment, de contribuer à maintenir le prix du riz local à un niveau inférieur à celui du riz importé.