Sénégal: Poste Senelec de Keur Soeur - Des actes de vandalisme perturbent la fourniture d'électricité à Diamniadio

25 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Boubacar Diop

Des actes de vandalisme, visant le poste Keur Soeur de Diamniadio, sont à l'origine d'une perturbation de la distribution de l'électricité. La Senelec a reporté le « désagrément » dans un communiqué paru ce vendredi.

L'alimentation de l'électricité a été perturbée par des actes de vandalisme dans la zone de Diamniadio. Ces actes ayant visé le poste Sis de Keur Soeur de Diamniadio causeront des « désagréments » à Deny Malick Gueye et à une partie de Diamniadio.

La Senelec déclare, dans un communiqué diffusé ce vendredi 25, que ses « équipes sont déployées sur le terrain pour une bonne prise en charge de cet incident », la réalimentation de ces zones touchées se fera dans « les meilleurs délais ».

Elle rappelle à la population les conséquences de tels actes qui portent « gravement atteinte à la continuité et à la qualité du service public de l'électricité ». La société nationale en charge de l'électricité présente ainsi ses excuses à sa clientèle pour les désagréments occasionnés par ces perturbations indépendantes de sa volonté.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.