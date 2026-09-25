Sénégal: Poste Senelec de Keur Soeur - Des actes de vandalisme perturbent la fourniture d'électricité à Diamniadio

Des actes de vandalisme, visant le poste Keur Soeur de Diamniadio, sont à l'origine d'une perturbation de la distribution de l'électricité. La Senelec a reporté le « désagrément » dans un communiqué paru ce vendredi.

L'alimentation de l'électricité a été perturbée par des actes de vandalisme dans la zone de Diamniadio. Ces actes ayant visé le poste Sis de Keur Soeur de Diamniadio causeront des « désagréments » à Deny Malick Gueye et à une partie de Diamniadio.

La Senelec déclare, dans un communiqué diffusé ce vendredi 25, que ses « équipes sont déployées sur le terrain pour une bonne prise en charge de cet incident », la réalimentation de ces zones touchées se fera dans « les meilleurs délais ».

Elle rappelle à la population les conséquences de tels actes qui portent « gravement atteinte à la continuité et à la qualité du service public de l'électricité ». La société nationale en charge de l'électricité présente ainsi ses excuses à sa clientèle pour les désagréments occasionnés par ces perturbations indépendantes de sa volonté.