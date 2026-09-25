Sénégal: Patrick Vieira après Mozambique-Sénégal - « Il y a des axes de progression, on doit continuer à travailler»

Accroché par le Mozambique ce vendredi 25 septembre 2026 à Maputo pour l'entame des qualifications à la CAN 2027, le Sénégal n'a pas réussi à confirmer sur la durée une première période pourtant maîtrisée. En conférence de presse d'après-match, Patrick Vieira, pour ses grands débuts sur le banc des Lions, a livré une analyse lucide, entre satisfaction et frustration.

Le sélectionneur franco-sénégalais a d'abord tenu à saluer l'équilibre de son groupe, où jeunes pousses et cadres cohabitent. « Les jeunes, ils sont sélectionnés parce qu'ils ont du talent, ils ont démontré avec leur club respectif qu'ils avaient des qualités pour pouvoir prétendre jouer avec l'équipe nationale. La chance de ces jeunes, c'est qu'ils sont aussi encadrés par des joueurs avec de l'expérience. Ces joueurs d'expérience prennent leurs responsabilités dans les vestiaires pour les guider justement », a-t-il expliqué, avant de revenir sur l'ambiance qui règne au sein du groupe depuis sa prise de fonction.

Une première période aboutie, une seconde à corriger

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Pour son premier match officiel à la tête des Lions, Patrick Vieira dit avoir vu ce qu'il espérait, au moins pendant quarante-cinq minutes. « J'ai dit auparavant que j'étais vraiment satisfait de l'ambiance qu'il y avait au sein de l'équipe. Et ça s'est traduit aussi, surtout sur cette première période, avec cette cohérence et cette qualité de jeu sur cette première période. Bien sûr, il y a des regrets parce que ce que j'ai vu surtout sur cette première période, les joueurs, l'équipe méritaient mieux. »

Mais le technicien n'élude pas les manques qui ont coûté deux points à son équipe. « Malheureusement, ça montre aussi qu' il y a des axes de progression, on doit continuer à travailler. On savait que tout n'allait pas être parfait sur ce match-là, on a identifié bien sûr les manques et ces manques-là, on va les combler avec le travail. Mais c'était important justement de construire ces fondations. »

Rendez-vous le 29 septembre, lors du déplacement en Ethiopie, pour voir si Patrick Vieira et ses joueurs sauront cette fois remporter le match.