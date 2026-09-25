Sénégal: Kaolack - Les acteurs communautaires à l'école des enjeux du numérique

Kaolack abrite, depuis deux jours, un atelier régional consacré aux enjeux du numérique. La rencontre réunit des acteurs de la société civile et des leaders communautaires. Selon les organisateurs, cette initiative vise à renforcer leurs compétences et à favoriser une meilleure appropriation des outils numériques.

Durant deux jours, Kaolack a été au coeur des réflexions sur les enjeux liés au numérique. Un atelier régional a réuni plusieurs acteurs issus de la Société civile et des organisations communautaires. L'objectif de ce conclave est de renforcer leurs capacités et leur compréhension des mutations induites par le développement des technologies numériques.

« Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet "Recentrer le civisme numérique", financé par l'Union européenne. Son objectif est d'outiller et d'autonomiser les jeunes et les leaders communautaires sur les questions numériques », a déclaré Ibrahima Ndao, chargé de projet au Forum civil.

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Il s'agira, d'après lui, de leur faire comprendre la déclinaison technologique de la vision de l'Agenda Sénégal 2050, mais aussi les enjeux du New Deal technologique, notamment la gouvernance des données, le rôle du gouvernement numérique et le processus de dématérialisation du service public.

La rencontre a également constitué une opportunité pour les participants d'échanger sur les problématiques liées à l'utilisation des outils numériques, mais aussi sur les possibilités offertes par ces technologies dans les domaines de l'information, de la communication, de la sensibilisation et du développement communautaire.

Pour les organisateurs, le choix de réunir ces différentes catégories d'acteurs répond à la nécessité de renforcer les capacités de ceux qui jouent un rôle important dans l'information et l'accompagnement des populations.

« Il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent que le numérique pénètre aujourd'hui dans nos foyers. Et son utilisation ne se fait pas toujours comme il se doit. Il s'agira de faire comprendre aux uns et aux autres les bons comportements à adopter pour préserver leur sécurité sur la Toile », a expliqué M. Ndao.

Selon Ibrahima Ndao, les leaders communautaires constituent des relais essentiels auprès des populations. « Il s'agira de leur faire comprendre ce qu'est l'hygiène numérique, comment gérer leurs mots de passe. L'idée est de les conscientiser sur l'utilisation responsable de cet outil qui gagne aujourd'hui nos foyers », a-t-il ajouté. Après Kaolack, la délégation sera à Saint-Louis, Bignona et Dakar.