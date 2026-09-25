Ile Maurice: Journée mondiale du coeur - Des dépistages prévus du 29 septembre au 2 octobre

À l'occasion de la Journée mondiale du coeur, observée chaque année le 29 septembre, une série d'activités de sensibilisation et de dépistage sera organisée à travers l'île.

Le ministère de la Santé, en collaboration avec Mauritius Telecom, prévoit notamment des dépistages des maladies non transmissibles, du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus du 29 septembre au 2 octobre.

Des émissions de radio et de télévision, ainsi que des séances d'information et de sensibilisation seront également organisées durant le mois d'octobre dans les centres de santé communautaires, les centres pour femmes, les centres de protection sociale, les écoles et différentes communautés.

Le thème de la Journée mondiale du coeur 2026, Don't miss a beat, invite le public à reconnaître les signes avant-coureurs des maladies cardiovasculaires, à maintenir un accès régulier aux soins appropriés et à accorder une attention quotidienne à la santé cardiaque.