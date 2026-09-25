Ile Maurice: Construction - Les frais de permis de construire harmonisés à partir du 1eᣴ octobre

25 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

Les frais liés aux Building and Land Use Permits seront harmonisés dans l'ensemble des collectivités locales à compter du 1eᣴ octobre, à la suite d'une décision du Cabinet ce vendredi 25 septembre.

Le Cabinet a approuvé la promulgation des Local Government (Building and Land Use Permit Fees) Regulations 2026, qui visent à uniformiser les frais applicables aux permis de construction et d'utilisation des terrains à travers les différentes autorités locales.

Une nouvelle catégorie consacrée aux énergies renouvelables sera également introduite dans le cadre de ces nouvelles dispositions.

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