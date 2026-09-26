L'initiative AFAWA de la Banque africaine de développement et l'Initiative We-Fi réunissent des partenaires pour promouvoir le financement des entrepreneures

L'Initiative AFAWA (« Affirmative Finance Action for Women in Africa ») de la Banque africaine de développement et l'Initiative We-Fi (« Women Entrepreneurs Finance Initiative ») ont organisé conjointement, du 22 au 25 septembre, une formation axée sur les moyens pratiques d'améliorer l'accès des entrepreneures au financement et à d'autres opportunités économiques en Afrique.

L'évènement a réuni notamment des représentants de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, de la Banque interaméricaine de développement, de la Société financière internationale, de la Banque islamique de développement et du Groupe de la Banque mondiale, ainsi que du secrétariat de l'Initiative We-Fi. La Facilité pour l'inclusion financière numérique en Afrique du Groupe de la Banque africaine de développement, qui bénéficie également d'un financement de l'initiative We-Fi, comptait parmi les participants.

L'événement a combiné des visites d'institutions financières et d'entreprises détenues et/ou dirigées par des femmes en Côte d'Ivoire, avec des sessions d'apprentissage par les pairs et des séances de travail sur la finance numérique, la croissance des entreprises, la recherche, les services à la personne, les réseaux, l'accès aux marchés, les technologies et à l'innovation climatique. Il a mis en évidence l'impact concret du partenariat de la Banque africaine de développement dans le développement des activités des entrepreneures sur le continent.

« Notre collaboration illustre clairement l'approche que nous adoptons en Afrique : travailler main dans la main avec les institutions financières, par le biais de garanties et d'une assistance technique, afin qu'elles puissent mieux répondre aux besoins des entreprises dirigées par des femmes », a déclaré Mélissa Basque-Roux, coordinatrice du programme AFAWA, lors de la séance d'ouverture.

Le premier jour, les délégués ont visité NSIA Banque Côte d'Ivoire, une filiale du groupe panafricain NSIA, qui utilise toute une gamme d'outils financiers pour soutenir les entreprises détenues par des femmes.

« Nous sommes convaincus que les entrepreneures jouent un rôle déterminant dans le développement économique de notre pays, a souligné Sékou Chérif Sanogo, directeur général adjoint de NSIA Banque Côte d'Ivoire. Nous nous engageons, en partenariat avec la Banque africaine de développement, à offrir aux entrepreneures des solutions de financement sur mesure ainsi qu'un accompagnement local. Cela leur permet de réaliser leurs ambitions et de développer leurs entreprises de manière durable. »

Les délégués ont également rencontré trois entrepreneures financées par AFAWA et NSIA : Ariane Monney, propriétaire du restaurant et de l'établissement hôtelier Casa Èkwa ; Yvette Yelematou Soro, de l'entreprise de construction Lemias Engineering ; et Blandine Koffi, propriétaire de l'entreprise Poisson d'Afrique, dans le secteur de la pêche.

Les entrepreneures africaines ont partagé leurs expériences, notamment les défis qu'elles ont rencontrés pour développer leurs activités respectives avant de découvrir les solutions de financement soutenues par AFAWA, et la manière dont celles-ci ont amélioré leur accès au financement.

« Il y avait d'autres banques. Mais quand j'ai eu besoin d'une garantie, quand j'ai eu besoin d'un prêt, NSIA a été là pour moi dès le début », a témoigné Mme Soro.

Durant quatre jours, les sessions ont porté également sur la finance numérique, l'aide aux microentreprises pour devenir des petites et moyennes entreprises (PME) bien établies, la recherche, les responsabilités en matière de soins, les réseaux, l'accès au marché, ainsi que les technologies et l'innovation climatique.

Felicia Siegrist, chargée principale de la gestion des connaissances à l'initiative We-Fi, a précisé que l'objectif des partenaires allait au-delà du simple financement : « Il s'agit également de mettre en place des structures et des processus internes pour servir les entrepreneures de manière efficace et durable. »

L'événement s'inscrivait également dans la droite ligne de la vision stratégique des « Quatre Points cardinaux » du Groupe de la Banque africaine de développement, notamment l'accent mis sur l'accès au capital, le renforcement des institutions et systèmes financiers, ainsi que l'exploitation de la transformation démographique de l'Afrique pour le développement économique.

La formation s'est achevée sur un bilan des enseignements tirés et l'identification des domaines dans lesquels les institutions participantes pouvaient améliorer leur soutien aux entrepreneures.