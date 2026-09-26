Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 septembre 2026

revue de presse

Sénégal- Naufrage bateau « Le Joola » : 24 ans après, des blessures toujours à flot

Vingt-quatre ans après le naufrage du navire «Le Joola», le peuple sénégalais honore aujourd’hui la mémoire des disparus dans la prière, la dignité et le recueillement. Avec un bilan effroyable de 1.863 victimes pour seulement 64 rescapés, cette catastrophe demeure l’une des plus sombres tragédies maritimes de l’histoire moderne. Retour, à travers les archives du journal «Le Soleil», sur ce drame d’une ampleur inédite qui plongea toute une nation dans la tristesse et la désolation.

26 septembre 2002-26 septembre 2026. Voilà 24 ans qu’au large des côtes gambiennes, dans une nuit d’orage, le plus grand navire de la flotte sénégalaise disparaissait. Ce jour de ténèbres, le ferry «Le Joola» sombré dans les abîmes de l’océan, emportant avec lui corps et biens. La tragédie a plongé le Sénégal tout entier dans la stupeur et le deuil. [Source Le Soleil]

RDC : Décès des deux principaux responsables de la justice militaire dans un crash d'avion à Kenge

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Les patrons de la justice militaire de la République démocratique du Congo (RDC) sont décédés ce vendredi 25 septembre 2026, avec dix autres passagers et le pilote, dans un crash d’avion à Kenge, dans la province du Kwango, proche de la capitale Kinshasa.

Il s’agit des lieutenants-généraux Joseph Mutombo Katalay, premier président de la Haute Cour militaire, et Lucien-René Likulia, auditeur général ou procureur général de l’armée. C’est quasiment la tête de la justice militaire qui est décapitée par ce crash du petit Antonov affrété par les autorités. Les causes de l’accident ne sont pas encore connues. [Source RFI]

Droit international, médiation, cartographie : Le triple message du Togo à l'ONU

« Une carte plus juste ne redessine pas les frontières du monde, elle transforme le regard que nous portons sur lui. » C'est par cette formule que le Togo a marqué, une nouvelle fois, l'Assemblée générale des Nations unies vendredi, un an après avoir interpellé pour la première fois la communauté internationale sur la distorsion cartographique du monde.

Au nom du président du Conseil, Faure Gnassingbé, Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, rendu hommage au secrétaire général sortant António Guterres, avant d'aborder lors du débat général le cœur de son intervention : l'urgence de restaurer la confiance dans un multilatéralisme mis à rude épreuve par la multiplication des violations du droit international.

« Le droit international n'est pas un obstacle à la puissance ; il en garantit la légitimité, la prévisibilité et la stabilité », a martelé M. Dussey, plaidant pour un multilatéralisme pragmatique, capable de transformer les engagements en résultats concrets. [Source Togonews]

CAN 2027 : Face aux retards accumulés par les trois pays organisateurs, la Confédération africaine de football envisage des solutions de remplacement

La lenteur des travaux au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie fait naître des doutes quant à la capacité de ces pays à organiser la prochaine Coupe d’Afrique des nations de football, à l’été 2027. La CAF a sondé plusieurs pays susceptibles d’accueillir la compétition au pied levé.

La prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN), qui doit se dérouler du 19 juin au 17 juillet 2027, aura-t-elle bien lieu comme prévu au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda ? Une semaine avant le coup d’envoi des qualifications pour la compétition, qui ont débuté jeudi 24 septembre, cette question a été posée à Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football (CAF), lors d’une conférence de presse. Celle-ci était organisée à la fin de sa tournée d’inspection dans les trois pays hôtes.

Le dirigeant sud-africain a assuré que la CAF n’envisageait « ni plan B ni plan C », battant ainsi en brèche l’hypothèse d’une délocalisation du tournoi continental. Face aux retards dans l’avancée des travaux, en particulier au Kenya et en Ouganda, le patron du football africain a cependant admis qu’« il exist[ait] une situation de grande urgence, à neuf mois de la CAN ». Une nouvelle visite de contrôle de Patrice Motsepe est d’ores et déjà prévue, en janvier 2027. [Source Le Monde Afrique]

L’afflux de réfugiés soudanais s’accélère au Tchad sur fond de crise humanitaire

Plus de 55 000 réfugiés soudanais ont fui vers l’est du Tchad depuis le début de l’année, a indiqué vendredi l’ONU, qui alerte sur l’accélération des déplacements alors que l’aide humanitaire demeure largement sous-financée.

Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), près d’un million de personnes ont désormais franchi la frontière tchadienne depuis le début de la guerre au Soudan, déclenchée en avril 2023 entre l’armée régulière et les Forces de soutien rapide (FSR). Le conflit a fait plus de 200 000 morts, selon des estimations d’acteurs humanitaires, et provoqué une crise majeure de la faim et des déplacements. [Source Africanews]

Législatives 2026 au Maroc : La victoire du PAM confirmée

Les résultats définitifs des élections législatives organisées le 23 septembre 2026 au Maroc confirment les résultats provisoires annoncés au lendemain du scrutin, notamment la victoire du PAM, a indiqué vendredi le ministère de l’Intérieur.

Selon les résultats définitifs de législatives marocaines du 23 septembre 2026, le Parti authenticité et modernité (PAM) arrive en tête avec 97 sièges sur les 395 que compte la Chambre des représentants.

Selon le ministère, les commissions provinciales et régionales de recensement, présidées par des magistrats, ont achevé le décompte des voix dans l’ensemble des préfectures, provinces et régions du Royaume. Les procès-verbaux ont été établis et des exemplaires déposés auprès de la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions légales, selon la même source. [Source Apanews]

Volleyball : La Tunisie championne d’Afrique, l’Algérie décroche le bronze

La Tunisie a conclu son championnat d’Afrique à domicile par un nouveau sacre continental. Les Aigles de Carthage ont battu le Cameroun 3-0, vendredi 25 septembre à Tunis, en finale. Dans l’après-midi, l’Algérie avait pris le dessus sur le Maroc (3-0) pour s’adjuger la médaille de bronze et le troisième billet africain pour le Championnat du monde 2027.

Face aux Lions Indomptables du Cameroun en finale du championnat d’Afrique de volleyball, ce vendredi, les Aigles de Carthage ont remporté les trois manches sur les scores de 25-22, 25-18 et 25-19 pour s’imposer 3-0 et décrocher le titre continental. [Source Afrik.com]

Niger : Mutinerie et attaque de Fartel, les failles du système de sécurité mises à nu...

Un communiqué du ministère nigérien de la Défense est tombé dans la soirée du mercredi 23 septembre 2026, indiquant « plusieurs soldats » tués un peu plus tôt dans la matinée, aux environs de 6 h 30, près de Fartel, à 22 km à l’est d’Abala, dans la région de Tillabéri.

L’armée indique que des militaires menaient « une opération d’interception » de bétail enlevé quand ils « ont pris contact avec une importante colonne de mercenaires à motos lourdement armés ».

Quelques jours plus tôt, une mutinerie avait déjà secoué un camp dans la même zone. Deux événements rapprochés qui sonnent comme la confirmation de failles structurelles dans l’appareil de sécurité nigérien, malgré trois ans de reconfiguration après le retrait des partenaires occidentaux. [Source Fratmat]

Gabon : Oligui Nguema et le FMI veulent établir une «situation réelle» de l’endettement

Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, s’est entretenu vendredi 25 septembre 2026 à Port-Gentil avec une délégation du Fonds monétaire international (FMI), dans le prolongement des travaux conduits avec les autorités gabonaises.

Au centre des échanges : l’évaluation de la « situation réelle » de l’endettement du pays et la fiabilisation des données relatives aux finances publiques. Une séquence particulièrement importante alors que Libreville et l’institution de Bretton Woods poursuivent leurs discussions sur les réformes économiques et budgétaires ainsi que sur une trajectoire soutenable des comptes publics. [Source GabonMediaTime]

L’adhésion de l’Éthiopie aux BRICS ouvre de nouvelles opportunités économiques, affirme un chercheur de la FAI

L’adhésion de l’Éthiopie aux BRICS ouvre de nouvelles opportunités dans divers secteurs, a déclaré Himanot Eshetu, chercheur principal à l’Institut des affaires étrangères (FAI), à l’ENA.

Himanot a souligné que l’adhésion de l’Éthiopie aux BRICS prend de l’ampleur, créant un levier accru pour renforcer les partenariats économiques, attirer des investissements, diversifier le financement du développement et faire avancer ses intérêts nationaux à l’échelle mondiale.

L’engagement actif de l’Éthiopie avec les grandes économies émergentes, associé à sa participation à des discussions de haut niveau sur les questions économiques et géopolitiques mondiales, rend son adhésion aux BRICS profondément stratégique, a-t-elle ajouté. [Source ENA]