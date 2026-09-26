Guinée: L'ancien Premier ministre Sidya Touré est décédé à Paris

L'ancien Premier ministre guinéen et figure de l'opposition Sidya Touré est décédé vendredi 25 septembre à Paris, à l'âge de 81 ans. Ancien technocrate devenu acteur majeur de la vie politique, il aura traversé trois décennies de l'histoire contemporaine de la Guinée.

Sidya Touré, ancien Premier ministre de Guinée et président de l'Union des forces républicaines (UFR), est décédé vendredi 25 septembre 2026 à Paris, à l'âge de 81 ans. Sa disparition a été annoncée dans la nuit de vendredi à samedi par plusieurs médias guinéens.

Né en 1945 à Dimbokro, en Côte d'Ivoire, Sidya Touré avait effectué une grande partie de sa carrière dans l'administration et les institutions économiques ivoiriennes avant d'occuper les plus hautes fonctions gouvernementales en Guinée.

Premier ministre sous Lansana Conté

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Son parcours politique guinéen prend une nouvelle dimension en juillet 1996 lorsque le président Lansana Conté le nomme Premier ministre, dans un contexte économique et social difficile.

À la tête du gouvernement jusqu'en mars 1999, Sidya Touré conduit plusieurs réformes économiques et administratives et travaille avec les partenaires financiers internationaux de la Guinée.

Son passage à la Primature contribue à installer son image de technocrate et lui ouvre, après son départ du gouvernement, une nouvelle étape de sa carrière : celle de dirigeant politique et d'opposant.

Une figure durable de l'opposition

En 2000, Sidya Touré prend la tête de l'Union des forces républicaines (UFR), dont il devient pendant plus de deux décennies la principale figure.

Candidat à l'élection présidentielle de 2010, il arrive en troisième position au premier tour. Il se présente de nouveau à la présidentielle de 2015.

En janvier 2016, il est nommé Haut représentant du chef de l'État auprès du président Alpha Condé, fonction qu'il quitte en décembre 2018 avant de reprendre ses activités politiques dans l'opposition.

L'exil après le coup d'État de 2021

Après la prise du pouvoir par l'armée en septembre 2021, Sidya Touré quitte la Guinée en 2022 et s'installe principalement en Côte d'Ivoire, pays où il avait effectué une partie importante de sa carrière professionnelle.

Depuis l'étranger, il continue de suivre la vie politique guinéenne et de prendre position sur l'évolution de la transition et la situation de son parti.

Sa disparition referme le parcours de l'une des figures les plus présentes de la scène politique guinéenne depuis les années 1990. Premier ministre, candidat à la présidence, dirigeant de parti et ancien Haut représentant du chef de l'État, Sidya Touré aura traversé plusieurs périodes majeures de l'histoire politique récente de la Guinée.

Les premières réactions ont commencé à affluer samedi matin. L'actuel Premier ministre guinéen, Amadou Oury Bah, a notamment exprimé sa « profonde tristesse » et présenté les condoléances du gouvernement à la famille et aux proches de l'ancien chef du gouvernement.