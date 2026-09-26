Afrique: L'OMS élargit son programme de préqualification à de nouveaux dispositifs médicaux essentiels

25 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé vendredi l'élargissement de son programme de préqualification à une gamme plus étendue de dispositifs médicaux essentiels, notamment les contraceptifs, les dispositifs intra-utérins, les outils de dépistage de la tuberculose et les dispositifs de circoncision masculine.

Dans un communiqué, l'agence onusienne explique que cette extension vise à "garantir que ces produits répondent aux normes internationales de qualité, de sécurité et de performance".

Le document précise que ce programme de préqualification permet une évaluation "indépendante et transparente" des produits.

Les dispositifs répondant aux critères établis sont ensuite inscrits sur une liste officielle servant notamment de référence aux agences des Nations unies, aux organismes d'approvisionnement, aux donateurs et aux autorités nationales, souligne le texte.

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L'OMS estime que cette initiative revêt est importante pour les pays disposant de capacités réglementaires limitées.

"Près de 70 % des pays font état de systèmes de réglementation insuffisants pour les médicaments et les vaccins, tandis que les difficultés sont encore plus importantes concernant les dispositifs médicaux", a indiqué l'organisme onusien.

L'élargissement du programme comprend notamment les préservatifs masculins et féminins ainsi que les dispositifs intra-utérins,, dont la préqualification est transférée du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA, sigle en anglais) à l'OMS.

L'agence souligne l'importance de disposer de contraceptifs de qualité pour prévenir les grossesses non désirées, soutenir la planification familiale et contribuer à réduire la transmission du VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles.

Les dispositifs de circoncision masculine sont également désormais intégrés au cadre global de préqualification. "La circoncision médicale volontaire peut réduire d'environ 60 % le risque d'infection par le VIH lors de rapports hétérosexuels chez les hommes", a signalé l'OMS.

L'innovation numérique figure également parmi les nouvelles catégories couvertes, avec l'intégration des logiciels de détection assistée par ordinateur de la tuberculose (CAD-TB).

Ces outils utilisent les radiographies thoraciques numériques et l'intelligence artificielle pour identifier rapidement les personnes susceptibles d'être atteintes de tuberculose et nécessitant des examens complémentaires.

Dans les pays à forte incidence, a poursuivi le texte, ce dépistage peut contribuer à accélérer l'orientation vers le diagnostic et le traitement.

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