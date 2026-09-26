Afrique: Souveraineté sanitaire du continent - Tiémoko Meyliet Koné appelle à renforcer les capacités de production

La question de la souveraineté sanitaire de l'Afrique s'est invitée au coeur des échanges de haut niveau, en marge de la 81e Assemblée générale des Nations unies.

Selon une note d'information de la Présidence, le 23 septembre, au Penn Club of New York, le vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a présidé l'ouverture solennelle d'une réunion de haut niveau organisée par l'Onusida autour du thème : "Souveraineté sanitaire de l'Afrique, mise en oeuvre de l'Accra Reset et renforcement de la production locale de médicaments, de vaccins et d'autres technologies de santé essentielles sur le continent".

La rencontre a réuni plusieurs acteurs majeurs de la santé mondiale, parmi lesquels la directrice exécutive de l'Onusida, Winnie Byanyima, et la directrice générale de l'Agence de développement de l'Union africaine (Auda-Nepad), Nardos Bekele-Thomas.

Dans son discours d'ouverture, Tiémoko Meyliet Koné a salué l'initiative Accra Resetlancée en 2025 sous l'impulsion du Président ghanéen, John Dramani Mahama. Cette initiative entend notamment promouvoir une nouvelle approche de la coopération internationale et renforcer la capacité des pays du Sud à définir et à mettre en oeuvre leurs propres priorités de développement. La santé est l'un de ses principaux champs d'action.

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Pour le vice-Président, la souveraineté sanitaire ne signifie ni l'isolement ni la volonté de produire seuls l'ensemble des biens et technologies nécessaires. Elle suppose plutôt de renforcer la capacité des pays africains à sécuriser leurs approvisionnements, à consolider leur appareil productif, à stimuler l'innovation et à prendre pleinement part à la recherche de solutions aux défis sanitaires mondiaux.

Cette ambition passe, selon lui, par l'accroissement des capacités industrielles et scientifiques du continent, le développement des compétences locales et l'accélération du transfert de technologies. Elle repose également sur l'émergence d'un marché africain suffisamment intégré pour favoriser les investissements, soutenir la production locale et créer les conditions d'un développement durable des industries de santé.

Le vice-Président de la République a ainsi placé la coopération régionale et internationale au coeur de cette démarche. Pour l'Afrique, l'enjeu consiste à disposer de capacités permettant de mieux répondre aux crises sanitaires, tout en participant davantage aux chaînes de valeur liées aux médicaments, aux vaccins et aux technologies de santé.

Cette orientation rejoint les recommandations récemment formulées dans le cadre de l'Accra Reset, notamment en faveur du renforcement des capacités régionales de production, de recherche et de régulation, ainsi que d'un accès plus équitable aux technologies de santé.

En conclusion, Tiémoko Meyliet Koné a salué l'action de l'Onusida et souhaité que les orientations issues de cette réunion de haut niveau puissent rapidement se traduire en investissements, en capacités de production et en résultats concrets pour les populations.

L'objectif, a-t-il souligné, est de garantir un meilleur accès à des produits de santé sûrs, efficaces et financièrement accessibles. Une ambition qui place la production locale, l'innovation, la formation et le développement des compétences au centre de la construction d'une souveraineté sanitaire africaine.

Des entretiens au plus haut sommet

Le vice-Président de la République a également échangé, le 22 septembre, avec le ministre délégué aux Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Sheikh Shakhboot Bin Nahyan Al Nahyan. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des échanges bilatéraux conduits par la Côte d'Ivoire en marge de la 81e Assemblée générale des Nations unies.

Deux jours après, le 24 septembre, Tiémoko Meyliet Koné s'est entretenu avec le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, au cours duquel il lui a transmis les sentiments les meilleurs du Président Ouattara, nourris de haute estime et d'amitié, ainsi que ses voeux sincères de succès dans les étapes futures de son riche parcours professionnel.