La 10e édition des Journées de l'excellence et du mérite (Jem) de l'université polytechnique de Man s'est ouverte le 24 septembre, avec pour priorités la promotion du mérite, l'employabilité des diplômés et l'ouverture sous-régionale.

Le salut aux couleurs a donné le ton, le 24 septembre, de la 10e édition des Journées de l'excellence et du mérite (Jem) de l'Université polytechnique de Man (Up-Man).

Placée sous le haut patronage du vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et le patronage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Prof. Adama Diawara, la cérémonie s'est déroulée en présence des autorités préfectorales, des élus et des cadres du Tonkpi ainsi que de nombreux partenaires académiques et économiques.

Les étudiants des filières et cycles ont pris part à un défilé. Une entrée en matière qui a laissé place aux échanges sur l'excellence académique, les débouchés professionnels et l'ancrage de l'université dans son environnement économique.

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Cette édition a une dimension sous-régionale, avec la présence, comme invitée spéciale, d'une délégation de la Nimba University du Liberia conduite par son président, le Prof. Jesse Noah Mongrue.

Dans son allocution, le président de l'Up-Man, Prof. Coulibaly Lacina, a présenté cette 10e édition comme « le premier palier de la maturité » d'une université créée en 2015 et devenue polytechnique en 2023. Il a réaffirmé l'ambition d'en faire une référence dans les géosciences, l'agronomie, les sciences et les technologies.

Le Prof. Coulibaly a surtout insisté sur la nécessité de donner un contenu concret aux partenariats. Il a annoncé l'inscription gratuite de deux étudiants de la Nimba University du Liberia en Master de géologie-mines et en Master de biotechnologie des bioressources et environnement à l'Up-Man. « Nous voulons dépasser les accords de coopération pour poser des actions concrètes au bénéfice des étudiants », a-t-il souligné, voyant en cette initiative un levier du rayonnement de l'Up-Man au-delà des frontières ivoiriennes.

La journée inaugurale a été meublée par deux panels consacrés au développement minier durable et au secteur pétrolier en Côte d'Ivoire, entre défis et perspectives. Animés par des enseignants-chercheurs et des représentants d'entreprises partenaires, ils ont permis aux étudiants de mieux cerner les exigences du monde professionnel.

Autre temps fort, le partage d'expériences. Moussa Keïta de l'entreprise Mine Ivoire et Fatou Sylla, journaliste au service société de Fraternité Matin, Super Ebony 2025, ont échangé avec les étudiants. Revenant sur un parcours semé d'embûches, la lauréate, invitée spéciale de cette édition a exhorté les étudiants à la résilience et à la persévérance, « ressorts d'un parcours professionnel réussi ».

Après les échanges, les activités sportives ont pris le relais, avec une démonstration de Taekwondo et le lancement du tournoi de Maracana opposant les étudiants, les enseignants et le personnel administratif.

Les Jem 2026 se poursuivent jusqu'au 26 septembre. Au programme : collation des grades de Licence, Master et Ingénieur; distinction des meilleurs étudiants de l'année académique 2025-2026 et célébration des promus au Cames.