Cote d'Ivoire: Forum des radiocommunications - La gestion du spectre radioélectrique au coeur des échanges

L'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques (Aigf) a procédé, le 24 septembre 2026, au Parc des expositions d'Abidjan, à l'ouverture officielle de la 2e édition du Forum des radiocommunications (Frc 2026).

Placée sous le thème « Déploiement des réseaux radioélectriques terrestres et satellitaires, et exposition aux ondes électromagnétiques : stratégie nationale », cette édition se tient en marge de l'Africa Space Expo (Aspex) et réunit, trois jours durant, institutions, experts, opérateurs, partenaires techniques et représentants des médias autour d'un même enjeu : la gestion du spectre radioélectrique, ressource invisible mais déterminante pour l'avenir numérique du pays.

Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion des jeunes et du Service civique, s'exprimant au nom du vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a rappelé que la création de l'Agence spatiale de Côte d'Ivoire (Asci) le 4 juin 2025, concrétise cette ambition. Il a affirmé : « L'espace n'est plus une frontière lointaine [...], mais le garant de notre sécurité commune. »

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Il a souligné que la surveillance satellitaire constitue un « premier rempart » face aux menaces telles que le terrorisme, la piraterie maritime et les trafics transfrontaliers, tout en précisant que ces données s'inscrivent dans le Plan national de développement (Pnd 2026-2030).

Dans le prolongement de cette vision, Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a mis en avant la dimension académique et opérationnelle du secteur. Il a salué le leadership du Dr Tidiane Ouattara, nommé directeur général de l'Asci et président du Conseil de l'AfSA. Le ministre a rappelé l'engagement de l'Inp-HB de Yamoussoukro dans le programme KiboCube (avec l'Unoosa et la Jaxa) pour concevoir un nanosatellite CubeSat 1U, étape préalable aux CubeSats 3U de l'Asci.

Par ailleurs, Djibril Ouattara, ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, a souligné la synergie entre infrastructures terrestres et spatiales pour passer de 95 % à 100 % de couverture réseau. Il a mis l'accent sur les constellations à basse altitude, la gestion du spectre radioélectrique portée par le Forum des radiocommunications de l'Aigf, et la valorisation des données. Enfin, l'événement fait la part belle à l'innovation inclusive à travers les concours Ivoire Space Hack et Spatielles, promouvant le leadership féminin.

Abel Djohoré Gbakayoko, président du Conseil d'administration de l'Aigf, a d'emblée haussé le regard sur thème. Il a déclaré que c'est un sujet de souveraineté, de développement économique et de cohésion nationale, qui rejoint pleinement l'ambition que porte, au même moment sur ce site, l'Africa Space Expo : faire de la Côte d'Ivoire un acteur de premier plan de la révolution numérique et spatiale africaine ».

Au coeur de ce dispositif, et sous la conduite de son directeur général, le Dr Yacouba Coulibaly, l'Aigf assume un rôle central de planification, de contrôle et de surveillance de l'usage des fréquences. L'Agence conduit des contrôles planifiés, sur demande et de vérification sur le terrain, ainsi que des campagnes nationales de mesure de l'exposition du public aux ondes électromagnétiques.

Objectif : garantir une utilisation efficace, transparente et durable du spectre, prévenir les interférences, assurer la qualité des communications et protéger les populations. Quelques jours avant l'ouverture, l'Agence s'est vu décerner le Prix d'excellence de la gouvernance des entreprises publiques, distinction saluée à la tribune.

Au-delà de la technique, le Forum accorde une place centrale à la question, souvent sensible, de l'exposition du public aux ondes électromagnétiques. En s'appuyant sur des mesures indépendantes et des présentations scientifiques, l'Aigf entend objectiver le débat, rappeler le respect des valeurs limites d'exposition et faire oeuvre de pédagogie auprès des populations.

Cette exigence de transparence -- informer sans dramatiser, mesurer plutôt que présumer -- est au coeur de la confiance nécessaire au déploiement serein des réseaux, de la 5G aux futures infrastructures satellitaires.

Souhaitant la bienvenue aux participants, Christiane Yangni-Angaté, présidente du Comité d'organisation, a rappelé le fil conducteur de la rencontre : « Une question demeure essentielle : comment accompagner cette transformation tout en garantissant une utilisation efficace, maîtrisée et durable du spectre ? C'est tout le sens de ce Forum ».

Les trois journées combineront ateliers techniques, présentations scientifiques sur les ondes électromagnétiques et réflexions stratégiques sur le déploiement des réseaux, la conformité des installations et les priorités du secteur. La tenue du Forum en marge de l'Aspex matérialise le lien entre le sol et le ciel : il n'y a pas d'usage spatial ni satellitaire sans une gestion rigoureuse des fréquences. Les travaux devraient aboutir à l'identification d'axes prioritaires et à la Déclaration d'Abidjan, feuille de route destinée à alimenter la stratégie nationale.

La cérémonie a été marquée par la signature historique de la Côte d'Ivoire aux Accords Artemis avec les États-Unis, ainsi que par la conclusion d'un mémorandum d'entente entre l'AfSA et les Émirats arabes unis. L'Agence invite l'ensemble des parties prenantes et les représentants des médias à suivre les travaux du Forum, jusqu'à sa clôture le 26 septembre 2026.