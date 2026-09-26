Soudan: Africa CDC - Une visite pour relancer la coopération sanitaire

Une délégation du centre africain de lutte contre les maladies et de prévention (Africa CDC), organe de l'Union africaine a achevé jeudi à Khartoum une visite officielle de cinq jours au Soudan.

Durant ce séjour, la délégation a rencontré les responsables du ministère de la Santé, dont le ministre, le Pr Haitham Mohamed Ibrahim, et le secrétaire général du ministère, le Dr Ali Babker Sid Ahmed. Elle a effectué des visites de terrain dans plusieurs institutions sanitaires (laboratoire de santé publique « Istak », chaîne du froid, Université des sciences de la santé, Fonds national des fournitures médicales) pour évaluer la situation actuelle et les besoins urgents, tout en prenant connaissance des réalisations du ministère et de sa stratégie à l'horizon 2030.

Les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer la coopération sanitaire régionale et l'échange d'expertises pour améliorer la réponse aux épidémies. Le ministère a exprimé sa gratitude pour le soutien d'Africa CDC, en insistant sur un appui aligné sur ses priorités, tandis que le centre s'est engagé à fournir un appui technique et logistique pour consolider la préparation du système national de santé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le secrétaire général du ministère a salué cette première visite depuis plus de quatre ans, la qualifiant de cruciale dans un contexte marqué par les dommages de la guerre. Des recommandations ont été adoptées pour soutenir le système de santé, et une invitation a été lancée au Soudan à participer à une prochaine réunion à Addis-Abeba.

Le chef de la délégation a rendu hommage au personnel médical soudanais et à la femme soudanaise, notant que la visite a permis de cerner les besoins réels du secteur et de saluer les efforts du ministère dans un environnement difficile. Les deux camps ont convenu de prochaines étapes concrètes : coordination continue, aide au secteur de la santé, évaluations périodiques et clarification des rôles des partenaires pour optimiser la qualité des services.