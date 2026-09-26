Soudan: L'armée Nationale annonce la libération de la zone de Sudari dans le Nord-Kordofan

Les Forces armées soudanaises (FAS) ont annoncé vendredi la libération de la zone de Sudari, dans l'État du Nord-Kordofan, après de violents combats.

Dans un communiqué signé par le porte-parole officiel de l'armée, la direction générale des Forces armées a indiqué que ses troupes, appuyées par les forces auxiliaires, ont repris cette localité aux « milices terroristes des Al Daglo et à leurs mercenaires », infligeant à l'ennemi « de lourdes pertes en vies humaines et en matériel ».

Le texte rend hommage aux martyrs, souhaite un prompt rétablissement aux blessés et appelle au retour en sécurité des prisonniers et des disparés, réaffirmant l'engagement de l'armée à « rester sur la voie du devoir envers la patrie », fortifiée par la résilience du peuple et les sacrifices des combattants.

Cette opération s'inscrit dans la poursuite des offensives menées sur plusieurs axes pour « récupérer le territoire national » face aux Forces de soutien rapide, dans le cadre d'une guerre qui a fait des milliers de morts et déplacé des millions de personnes depuis avril 2023.