Soudan: Le ministre des Affaires étrangères réaffirme, devant le G77 et la Chine, l'attachement du pays à l'unité du Sud Mondial

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohyeddine Salem a pris la parole, vendredi, devant la 50e réunion ministérielle du Groupe des 77 et de la Chine, tenue en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies.

Dans son allocution, il a souligné l'attachement du Soudan à l'unité et à la solidarité des pays du Sud mondial, insistant sur la nécessité de renforcer un partenariat horizontal entre ces États, en alternative aux modèles verticaux fondés sur l'aide.

M. Salem a expliqué que l'adhésion du Soudan à l'Alliance des pays du Sud mondial, conjuguée à sa participation aux mécanismes de coopération trilatérale, lui permet d'aligner ses besoins nationaux sur les expertises et ressources disponibles au sein du Sud, au service de priorités de développement partagées.