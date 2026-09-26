Soudan: Une grande marche à Atbara en soutien à la souveraineté et au président du Conseil de souveraineté

Une foule nombreuse a défilé, jeudi, dans la ville d'Atbara (État du Nil), lors d'une marche baptisée « Vendredi de la colère populaire », pour soutenir la souveraineté et la dignité du Soudan ainsi que le président du Conseil de souveraineté, commandant en chef des Forces armées.

Les participants ont scandé des slogans condamnant la décision des États-Unis de refuser un visa d'entrée au lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, président du Conseil de souveraineté, l'empêchant ainsi de prendre part aux travaux de l'Assemblée générale des Nations unies. Ils ont également affiché leur soutien renouvelé aux Forces armées et aux forces auxiliaires pour « libérer ce qui reste du territoire national ».

Plusieurs orateurs ont dénoncé le refus américain d'accorder le visa, estimant que Washington n'a pas le droit d'empêcher un membre de participer aux sessions de l'Assemblée générale. Ils ont jugé inacceptable deconditionner la participation d'Al-Burhan à une trêve dans le pays.