Soudan: Une force de FSR fait défection et rejoint l'armée régulière

Une unité appartenant aux Forces de soutien rapide (FSR), milice rebelle a annoncé, jeudi, son ralliement aux Forces armées soudanaises. La défection a été conduite par al-Tayeb Mohamed Ahmed, dit « al-Tayeb al-Wahido », et la force a été accueillie par plusieurs responsables militaires et des représentants du Service général du renseignement.

Dans une déclaration à la presse, Al-Wahido a confirmé sa décision de quitter les rangs de la milice pour rejoindre l'armée régulière, expliquant que ce choix faisait suite aux « tragédies » constatées au sein des FSR. Il a appelé les combattants encore présents dans les rangs de la milice rebelle à suivre la même voie, à « rentrer dans le giron de la nation » et à réexaminer leurs positions, affirmant qu'« aucune cause ne justifie la poursuite des combats ».

Cette annonce intervient dans un contexte de guerre prolongée opposant l'armée soudanaise aux Forces de soutien rapide, marquée par de lourdes pertes civiles et des déplacements massifs de population.