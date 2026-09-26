Soudan: La mission permanente du Soudan à l'ONU tient une conférence de presse à New York

La Mission permanente de la République du Soudan auprès des Nations unies a organisé, jeudi 24 septembre 2026, une conférence de presse largement suivie par des agences de presse, des chaînes de télévision et des médias internationaux.

La rencontre s'est tenue en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mohyeddine Salem ; du gouverneur de la région du Darfour, Minni Arkou Minawi ; du Dr Amjad Farid, conseiller aux affaires étrangères et politiques du président du Conseil de souveraineté transitionnel ; et de l'ambassadeur Al-Harith Idris Al-Harith, représentant permanent du Soudan à l'ONU.

Les intervenants ont abordé plusieurs dossiers liés à la position du Soudan face aux développements régionaux et internationaux actuels. Ils ont également exposé la position officielle du gouvernement soudanais concernant ce qu'il a qualifié de violation par les États-Unis de leurs obligations internationales découlant de l'Accord de siège de 1947 entre l'ONU et Washington.

La conférence a permis de répondre aux questions des journalistes internationaux et de mettre en lumière la position officielle de Khartoum sur les enjeux soulevés.