Soudan: Al-Eaysir félicite la Radio Nationale pour un prix de dramatique Arabe

Le ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, Khaled Al-Eaysir a adressé ses plus vives félicitations à l'Autorité Public de Radio et de Télévision ainsi qu'à l'ensemble des professionnels du secteur radiophonique, à l'occasion de l'obtention du prix de la dramatique radio au 26e Festival de l'Union des radios des États arabes, tenu à Tunis.

Le prix a été décerné à la série « Malhamat Dar Masalit » (L'Épopée de Dar Masalit), distinguée dans la catégorie de la dramatique radio. Le ministre a rendu hommage aux réalisateurs, acteurs, techniciens et créateurs ayant contribué à cet ouvrage, souhaitant à l'institution de poursuivre son rayonnement sur les scènes de consécration artistique.

Il a également étendu ses félicitations à tous les lauréats des secteurs public et privé, soulignant que ces distinctions témoignent de la richesse et de la capacité créatrice du média soudanais, malgré les défis majeurs et les circonstances exceptionnelles traversées par le pays, notamment la destruction d'institutions médiatiques par les milices rebelles des Forces de soutien rapide et leurs soutiens.

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Le ministre a conclu en saluant cette réussite « méritée » pour le Soudan et pour la Société générale de radio et de télévision, formulant le voeu de voir se multiplier les oeuvres créatives et les succès à venir.