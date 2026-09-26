Soudan: Le ministre des Affaires étrangères rencontre le secrétaire général de l'ONU à New York

Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohyeddine Salem a rencontré, ce jeudi, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, en marge des travaux de l'actuelle session de l'Assemblée générale à New York.

Lors de cet entretien, le ministre a informé le secrétaire général des derniers développements de la situation au Soudan. Il a réaffirmé la volonté du gouvernement soudanais de poursuivre sa coopération avec l'envoyé personnel du secrétaire général ainsi qu'avec les organisations internationales et régionales oeuvrant dans le domaine humanitaire.

Le gouvernement s'est engagé à fournir toutes les facilités nécessaires pour assurer la circulation fluide de l'aide, le passage des convois et l'acheminement des secours vers les populations dans le besoin sur l'ensemble du territoire.

De son côté, M. Guterres a appelé à un cessez-le-feu et à la fin des souffrances du peuple soudanais, soulignant que le dialogue reste la voie privilégiée pour régler le conflit et instaurer la paix. Il a salué la coopération du gouvernement soudanais pour faciliter l'accès de l'aide humanitaire aux victimes de la guerre.

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Le secrétaire général a également exprimé ses regrets face au non-respect, par l'État hôte, de ses obligations découlant de l'Accord de siège, qui a entraîné le retard dans la délivrance du visa d'entrée du président du Conseil de souveraineté transitionnel, l'empêchant ainsi de participer aux travaux de l'Assemblée générale.