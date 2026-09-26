Soudan: Amjad Farid - J'ai eu l'honneur de rencontrer la Dre Comfort Ero, directrice exécutive de l'International Crisis Group

25 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le conseiller du président du Conseil de souveraineté, Dr Amjad Farid a tweeté : « J'ai eu l'honneur de rencontrer jeudi la Dre Comfort Ero, directrice exécutive de l'International Crisis Group, et son équipe. Nous avons discuté de la voie de la paix au Soudan à New York. »

Il a ajouté : « Nous avons évoqué le cadre de paix présenté par le gouvernement soudanais, une vision nationale émanant du pays lui-même, qui mérite une attention internationale plus soutenue que les tentatives d'imposer des solutions importées de l'étranger. »

Il a conclu : « Le seul processus de paix crédible demeure celui mené par les Soudanais eux-mêmes. C'est le moyen le plus rapide de mettre fin aux attaques des milices des Forces de soutien rapide contre les civils et de rétablir l'unité et l'intégrité territoriale du pays. »

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.