Soudan: Amjad Farid - J'ai eu l'honneur de rencontrer la Dre Comfort Ero, directrice exécutive de l'International Crisis Group

Le conseiller du président du Conseil de souveraineté, Dr Amjad Farid a tweeté : « J'ai eu l'honneur de rencontrer jeudi la Dre Comfort Ero, directrice exécutive de l'International Crisis Group, et son équipe. Nous avons discuté de la voie de la paix au Soudan à New York. »

Il a ajouté : « Nous avons évoqué le cadre de paix présenté par le gouvernement soudanais, une vision nationale émanant du pays lui-même, qui mérite une attention internationale plus soutenue que les tentatives d'imposer des solutions importées de l'étranger. »

Il a conclu : « Le seul processus de paix crédible demeure celui mené par les Soudanais eux-mêmes. C'est le moyen le plus rapide de mettre fin aux attaques des milices des Forces de soutien rapide contre les civils et de rétablir l'unité et l'intégrité territoriale du pays. »