Cote d'Ivoire: Valorisation des ressources agricoles locales - Un partenariat ivoiro-turc pour développer la production de champignons

Un protocole d'accord de partenariat visant à promouvoir le développement agricole, l'économie circulaire et l'autonomisation des communautés rurales a été signé, le vendredi 25 septembre 2026, au siège de la Fao à Abidjan.

L'accord associe Atlm Expo, représentée par son directeur général et directeur pays, Ibrahim Demir, et l'Ong ivoirienne Eco-Radice, présidée par Guillaume Djélé, avec le soutien de l'ambassade de la République de Türkiye en Côte d'Ivoire et l'accompagnement de la Fao.

La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadrice de Türkiye en Côte d'Ivoire, S.E.Mme Deniz Erdoğan Barim, et du représentant de la Fao en Côte d'Ivoire, Joseph Nyemah. Elle marque une nouvelle étape dans la mise en oeuvre du projet de production de pleurotes, présenté comme un levier de valorisation des sous-produits agricoles et de création d'activités en milieu rural.

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Au coeur de ce partenariat figure un appui financier de six millions de Fcfa, Atlm expo destiné à l'acquisition d'équipements pour l'unité de production de champignons. Cet investissement doit permettre de disposer d'un autoclave, d'un incubateur, d'un broyeur et d'un système d'humidification. Pour Guillaume Djélé, président d'Eco-Radice, cet appui permet au projet de passer « d'une vision ambitieuse à une réalité concrète sur le terrain ».

L'Ong, créée en janvier 2023, oeuvre à la restauration de la biodiversité et à la promotion des pratiques agroécologiques et agroforestières dans les régions du Loh-Djibouah et du Gôh. Le projet entend ainsi transformer des résidus issus notamment de la production de cacao, de riz et de manioc en substrats destinés à la culture des champignons. Cette approche vise à réduire le gaspillage de biomasses agricoles tout en créant de nouvelles sources de revenus pour les populations rurales.

Femmes et jeunes au coeur du dispositif

Au-delà de la production de pleurotes, le projet accorde une place importante à l'insertion économique des femmes et des jeunes. La valorisation des sous-produits agricoles doit contribuer à la création d'emplois et au développement d'activités génératrices de revenus dans les zones rurales. « Transformons nos résidus agricoles en opportunités d'avenir », a lancé Guillaume Djélé, qui souhaite faire de cette initiative un modèle susceptible d'être répliqué dans d'autres régions de Côte d'Ivoire.

Pour Ibrahim Demir, directeur général et directeur pays d'Atlm Expo en Côte d'Ivoire, le projet constitue une opportunité de renforcer les échanges entre les deux pays. Il a souligné les perspectives de création d'emplois et de nouvelles opportunités économiques pour les Ivoiriens.

La coopération turco-ivoirienne renforcée

L'ambassadrice Deniz Erdoğan Barim a rappelé l'ancienneté de la coopération entre la Türkiye et la Fao, engagée depuis 1948, tandis que la Côte d'Ivoire est membre de l'organisation depuis 1961. Elle a présenté le projet comme un jalon supplémentaire dans une coopération orientée vers l'agriculture, le développement rural et l'économie circulaire.

La diplomate turque a annoncé une prochaine visite sur le terrain afin d'apprécier les avancées du projet, d'échanger avec les bénéficiaires et d'identifier les possibilités de poursuivre l'accompagnement. La Fao, pour sa part, intervient dans l'accompagnement stratégique et technique de cette initiative. La mise en réseau des acteurs publics, diplomatiques, privés et associatifs doit permettre de consolider le modèle et d'envisager son extension.

À quelques jours de la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et au gaspillage alimentaires, le représentant de la Fao en Côte d'Ivoire, Joseph Nyemah, a salué l'initiative en faveur de la production de pleurotes, présentée comme une réponse concrète aux enjeux de valorisation des ressources agricoles et de développement des communautés rurales.

Selon lui, cette initiative intervient dans un contexte particulièrement symbolique. « Dans quelques jours, le 29 septembre, la communauté internationale célébrera la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et au gaspillage de nourriture », a-t-il rappelé. Cette échéance constitue une occasion de renforcer la réflexion sur la réduction des pertes alimentaires et la promotion de systèmes de production plus durables.

Valoriser les ressources locales

Joseph Nyemah a mis en avant l'intérêt de transformer les ressources agricoles disponibles localement afin de leur donner une valeur économique supplémentaire. La production de pleurotes s'inscrit dans cette logique, notamment par l'utilisation de sous-produits agricoles comme matière première.

Une telle démarche peut contribuer à limiter le gaspillage de biomasses, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour les populations rurales, notamment les femmes et les jeunes. Elle rejoint ainsi les objectifs de la Fao en matière de sécurité alimentaire, de développement rural et de gestion durable des ressources.

Pour le représentant de la Fao, l'enjeu réside désormais dans la capacité à faire émerger des réponses innovantes, adaptées aux réalités locales et susceptibles d'être reproduites dans d'autres zones agricoles. La mobilisation de l'Ambassade de Türkiye, de la Fao, d'Atlm Expo et d'Eco-Radice autour de cette initiative traduit, selon lui, l'intérêt d'une approche associant expertise technique, soutien institutionnel et engagement de terrain.

À terme, le projet ProPleurote ambitionne ainsi de conjuguer sécurité alimentaire, valorisation des déchets agricoles, création d'emplois et développement des communautés rurales, dans une logique d'économie circulaire et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Türkiye.