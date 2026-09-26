Afrique: Zlecaf - La Capec met son expertise au service de l'intégration africaine

La Cellule d'Analyse de Politiques Économiques du Cires (Capec) a organisé, le 22 septembre 2026, un atelier de restitution de son étude intitulée « Obstacles et opportunités d'une mise en oeuvre efficace de la Zlecaf : l'expérience de l'Uemoa ».

Commanditée par la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (Acbf), cette étude vise à contribuer à une meilleure compréhension des défis qui pourraient entraver la mise en oeuvre effective de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), tout en identifiant les enseignements que l'expérience de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) peut apporter au processus d'intégration continentale.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de Gustave Diasso, Représentant Résident de l'Uemoa, de Bamba Mantieni, représentante de la Secrétaire Exécutive du Comité national de la Zlecaf (CN-Zlecaf), du Professeur Ahouré Alban, Directeur de la Capec, et du Professeur Koné Salif, Doyen de l'Ufr des Sciences Économiques et de Gestion de l'Université Félix Houphouët-Boigny.

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L'atelier a réuni des représentants d'institutions publiques et régionales, des universitaires, des chercheurs ainsi que des acteurs du secteur privé, autour de la présentation et de la discussion du rapport provisoire.

Présentée par son principal responsable scientifique, le Professeur Béké Tite, chercheur senior à la Capec, l'étude met en évidence plusieurs facteurs susceptibles de freiner la pleine réalisation des ambitions de la Zlecaf. Parmi les principaux obstacles identifiés figurent notamment la persistance des barrières non tarifaires, les pratiques anormales observées sur certains corridors routiers ainsi que la faible compétitivité des petites et moyennes entreprises (Pme).

L'analyse souligne également plusieurs acquis de l'Uemoa susceptibles d'inspirer la mise en oeuvre de la Zlecaf. Elle met notamment en avant les avancées enregistrées dans la dématérialisation des procédures et dans les mécanismes de signalement en ligne des pratiques anormales, qui constituent des pistes d'amélioration pour faciliter la circulation des biens et des personnes dans l'espace communautaire.

L'expérience de l'Uemoa, une source d'enseignements pour la Zlecaf

Intervenant lors de l'atelier, Gustave Diasso, Représentant Résident de l'Uemoa, a salué la pertinence du travail réalisé par la Capec. Selon lui, l'étude « déblaie le terrain » et peut contribuer à accélérer la mise en oeuvre de la Zlecaf, en capitalisant sur l'expérience de l'Uemoa, considérée comme l'une des expériences d'intégration les plus avancées du continent.

De son côté, Bamba Mantieni, responsable de programme au CN-Zlecaf, a exprimé sa satisfaction quant aux résultats de l'étude, estimant que celle-ci a permis de mettre en lumière des défis qui avaient jusque-là été insuffisamment pris en compte. Elle a par ailleurs annoncé la réalisation d'une étude d'impact complémentaire, également conduite au sein de la Capec. Cette seconde étude devrait contribuer à apporter une vision plus globale des enjeux liés à la mise en oeuvre de la Zlecaf.

Les échanges et les contributions des participants permettront d'enrichir le rapport provisoire avant la finalisation de l'étude.