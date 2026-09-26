La COP31 est prévue du 9 au 20 novembre 2026 à Antalya, en Turquie. A quelques semaines de cette rencontre internationale, les organisations africaines de la société civile affûtent leurs positions sur les grands enjeux de la gouvernance climatique mondiale.

Réunies ce vendredi 25 septembre 2026, à la direction du développement durable et du changement climatique, à la Riviera 3, elles ont échangé sur les défis liés au financement climatique et formulé des recommandations destinées à être portées lors des négociations internationales.

Cette rencontre, organisée par l'Alliance panafricaine pour la justice climatique en Côte d'Ivoire (Pacja), visait à préparer les acteurs de la société civile aux discussions qui marqueront la prochaine Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (Ccnucc).

Prenant la parole à l'ouverture des travaux, le coordonnateur national de Pacja, Dr Yoboué Durand, a rappelé l'importance de cette mobilisation. Selon lui, la rencontre avait pour objectif de permettre aux organisations de la société civile de contribuer efficacement aux débats de la COP31 tout en présentant la position commune de l'alliance panafricaine (Pacja).

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« Au niveau continental, notre réseau regroupe plus de 2 000 organisations membres réparties dans 54 pays africains. En Côte d'Ivoire, nous comptons environ 150 organisations affiliées. Notre alliance est présente dans le pays depuis 2018 et oeuvre au renforcement des capacités des acteurs engagés dans la lutte contre les changements climatiques », a-t-il indiqué.

Il a également précisé que les recommandations issues des échanges seraient transmises au ministère de l'Environnement ainsi qu'aux partenaires de l'organisation afin qu'elles soient défendues lors de la COP31 et contribuent à faire entendre davantage la voix des populations africaines.

L'adaptation locale au coeur des revendications

Face à l'aggravation des effets du changement climatique sur le continent, les organisations participantes souhaitent voir émerger une réforme profonde du financement de l'adaptation. Elles estiment que les politiques climatiques ne pourront produire des résultats durables que si elles reposent sur des mécanismes financiers et institutionnels capables de relier les stratégies nationales aux collectivités locales, aux organisations de base et aux communautés.

Pour ces acteurs, les populations les plus exposées aux conséquences du dérèglement climatique doivent bénéficier directement des mesures d'adaptation mises en oeuvre sur le terrain.

Les participants ont également réaffirmé leur attachement au principe de justice climatique. Selon eux, cette revendication historique de l'Afrique doit se traduire aussi bien dans les négociations internationales que dans les politiques publiques nationales, avec une implication accrue des communautés dans les processus de décision.

Des financements jugés trop difficiles d'accès

Au cours des échanges, la question de l'accès aux financements climatiques a occupé une place centrale. Les organisations de la société civile dénoncent la complexité des procédures imposées par les bailleurs internationaux, qui freinent souvent l'accès des collectivités territoriales et des acteurs communautaires aux ressources disponibles.

Elles appellent ainsi à la mise en place de mécanismes simplifiés, plus souples et mieux adaptés aux capacités des bénéficiaires locaux. Elles souhaitent également que les critères d'accès aux fonds tiennent davantage compte des réalités du terrain et reposent sur des partenariats équilibrés.

Les participants demandent par ailleurs une augmentation des ressources consacrées à l'adaptation sous forme de subventions directes, prévisibles et facilement accessibles. Ces fonds, selon eux, devraient être orientés vers les mécanismes africains de redistribution ainsi que vers les institutions nationales et locales chargées de leur gestion.

Un rejet des financements fondés sur l'endettement

Autre préoccupation majeure : le recours croissant aux prêts dans le financement de l'action climatique. Les organisations africaines estiment que cette tendance risque d'alourdir davantage la dette des pays du continent.

Elles rappellent que les engagements pris dans le cadre de l'Accord de Paris prévoient un soutien aux pays en développement qui devrait privilégier les subventions plutôt que les crédits remboursables.

« Nous ne sommes pas favorables à des financements qui contribuent à endetter davantage les pays africains pour répondre à une crise climatique dont ils ne sont pas les principaux responsables », ont soutenu plusieurs intervenants.

Des attentes fortes pour les COP31 et COP32

Les recommandations formulées à Abidjan s'adressent également au Groupe africain des négociateurs et aux institutions continentales. La société civile souhaite que les représentants africains défendent plus vigoureusement les intérêts des communautés lors des COP31 et COP32.

Elle plaide notamment pour des financements plus prévisibles, des procédures d'accès simplifiées, des mécanismes n'entraînant pas d'endettement supplémentaire et des décisions davantage fondées sur les besoins exprimés au niveau local.

Enfin, les participants ont insisté sur la nécessité de renforcer les alliances entre gouvernements, collectivités territoriales, organisations de la société civile, médias et partenaires techniques. Ils considèrent que le partage d'expériences, la production de connaissances et le plaidoyer collectif constituent des leviers essentiels pour faire progresser les priorités africaines dans les négociations climatiques internationales.

Les organisations réunies à Abidjan ont rappelé que l'adaptation locale est avant tout une question de gouvernance. Elles appellent à donner davantage de pouvoir aux communautés afin qu'elles puissent définir leurs priorités, suivre l'utilisation des ressources et demander des comptes aux institutions chargées de mettre en oeuvre l'action climatique.