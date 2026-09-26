Cote d'Ivoire: Rentrée solidaire 2026-2027 - La Fondation YFACTIONS lance la distribution de 5000 kits scolaires

La Fondation YFactions (Youth and Force Actions) et Lrd Nouvelles énergies ont lancé le mardi 22 septembre 2026, à l'Ivoire Golf Club à Abidjan, l'édition 2026-2027 de l'opération sociale et éducative « Rentrée solidaire ».

L'opération vise la distribution de 5 000 kits scolaires à travers le pays, dont 3 500 kits classiques au titre de la solidarité scolaire et 1 500 kits destinés aux jeunes filles dans le cadre du programme « Jeunes filles et sciences ». Une initiative qui vise à encourager les jeunes filles à s'intéresser aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie, aux mathématiques et au numérique.

Le président exécutif de la Fondation YFactions, Ali Badarah Konaté, a inscrit cette opération dans le cadre du soutien aux populations vulnérables prôné par le Président de la République, Alassane Ouattara, et dans la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire portée par le gouvernement.

Une remise symbolique a officiellement marqué le démarrage de l'opération, avant le déploiement des distributions sur le terrain prévu de septembre à novembre 2026. Selon la fondation, l'édition 2026-2027 met à l'honneur la région du Bafing, tout en ciblant une quinzaine de communes et localités à travers le pays.

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Selon les chiffres transmis par la fondation, 14 000 kits ont été distribués entre 2021-2022 et 2025-2026, dont 4 500 kits destinés aux jeunes filles. Au terme de l'opération 2026-2027, c'est un cumul de 19 000 kits qui auront trouvés preneurs en cinq années.

Au-delà des fournitures, l'ambition est de réduire la pression financière de la rentrée sur les familles, d'améliorer les conditions d'apprentissage, de promouvoir l'égalité des chances et de fédérer collectivités, entreprises, fondations et mécènes autour de l'éducation.