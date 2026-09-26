Cote d'Ivoire: Anaged - Les organisations de la société civile mobilisées pour renforcer la salubrité dans le District d'Abidjan

L'Agence nationale de gestion des déchets (Anaged) a tenu, le jeudi 24 septembre 2026, à son siège de Cocody, une rencontre d'échanges et de mobilisation avec les faîtières des organisations de la société civile impliquées dans les actions de salubrité au sein du District autonome d'Abidjan.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du suivi du partenariat entre l'agence et ces organisations. Elle visait notamment à dresser le bilan des activités réalisées sur le terrain, à présenter le nouveau cadre de collaboration défini à l'issue du séminaire de l'Anaged organisé en janvier 2026 à Assinie, ainsi qu'à explorer les perspectives de coopération future.

Ouvrant les travaux, le directeur de la Communication et des Relations extérieures de l'Anaged, Diaby Oumar, a salué cette initiative qui permet aux différentes parties prenantes de faire le point sur les acquis enregistrés et d'identifier de nouvelles pistes d'action face aux défis persistants de la salubrité en Côte d'Ivoire.

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Selon lui, la gestion durable des déchets repose sur une responsabilité collective impliquant l'ensemble des acteurs du secteur, notamment le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, les opérateurs de collecte et de traitement des déchets, les entreprises spécialisées dans le tri et la valorisation, ainsi que les populations.

Le responsable a rappelé les progrès réalisés ces dernières années grâce à la mise en place d'une nouvelle politique nationale de gestion des déchets et à l'adoption d'un Code de la salubrité. Ces réformes ont permis de renforcer l'encadrement du secteur, de promouvoir l'économie circulaire et de lutter plus efficacement contre l'incivisme environnemental.

Il a également souligné les investissements consentis dans les infrastructures et équipements de salubrité, avec notamment le déploiement de bacs à ordures, de camions spécialisés, de matériels modernes de collecte, ainsi que la mise en service du Centre de valorisation et d'enfouissement technique (Cvet), répondant aux standards internationaux.

Malgré ces avancées, Diaby Oumar a estimé que certains comportements inciviques continuent de freiner les efforts entrepris. D'où la nécessité de renforcer la sensibilisation de proximité, un rôle essentiel joué par les organisations de la société civile.

« Vous êtes de véritables courroies de transmission entre l'Anaged, les opérateurs et les populations. Grâce à votre présence sur le terrain, le message de sensibilisation atteint les zones les plus reculées des communes du District », a-t-il indiqué.

Le directeur de la Communication a également insisté sur la nouvelle vision de l'Anaged fondée sur la promotion de l'économie circulaire, portée par le slogan : « Redonnons vie à nos déchets pour une Côte d'Ivoire saine ».

Cette vision se matérialise à travers plusieurs projets structurants, notamment le tri à la source des déchets ménagers dans 22 communes du pays, l'installation des mobiliers urbains de tri dénommés TriBox dans les espaces publics, ainsi que l'initiative « Les couleurs pour ma cité », déjà déployée dans plusieurs quartiers d'Abidjan.

Pour l'Anaged, le principal défi demeure l'extension de ces projets à l'ensemble des communes du District autonome d'Abidjan, puis à toutes les collectivités du territoire national.

Les responsables de l'Agence ont ainsi invité les organisations de la société civile à poursuivre leur engagement et à proposer des solutions innovantes capables de susciter un véritable changement de comportement des populations en faveur d'un environnement plus propre et d'une Côte d'Ivoire pleinement engagée dans l'économie circulaire.

À l'issue de son intervention, Diaby Oumar a officiellement déclaré ouverts les travaux de cette rencontre d'échanges et de mobilisation des organisations de la société civile engagées dans la salubrité.