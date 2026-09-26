Cote d'Ivoire: Bédiala - La Chaire UNESCO dote la commune d'un PSD pour 2026-2030

Donner à la commune de Bédiala une vision claire de son développement, définir ses priorités et mieux orienter les investissements sur les cinq prochaines années : tel est l'objectif du Plan stratégique de développement (Psd) communal 2026-2030, élaboré avec l'appui de la Chaire UNESCO « Anticipation, Prospective et Territoires Durables » (Cuaptd).

Le document a été officiellement remis aux autorités municipales, le mardi 22 septembre 2026, au cours d'une cérémonie tenue à la mairie de Bédiala.

Le Psd constitue un cadre de référence pour guider l'action de la municipalité jusqu'en 2030. Il s'appuie sur un diagnostic territorial qui met en évidence les potentialités de la commune, notamment son potentiel agricole, son patrimoine culturel et naturel, ainsi que l'électrification de ses dix villages.

Le diagnostic relève également plusieurs défis auxquels la commune doit faire face. Il s'agit notamment de l'accès à l'eau, de la santé, de l'éducation, de l'assainissement, des routes rurales et de la transformation des productions agricoles.

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Pour le maire de Bédiala, Kouamé Bah Jean Yves Yao, le Psd doit permettre de mieux mobiliser les ressources et de coordonner les interventions de l'État, des partenaires au développement, du secteur privé et des acteurs locaux. Il a salué l'accompagnement de la Chaire UNESCO et promis de faire bon usage de ce document pour orienter l'action municipale.

L'élaboration du Psd s'est appuyée sur une démarche participative. Des consultations ont été menées auprès des populations, des administrations et des services publics. Les chefs, les femmes, les jeunes, les organisations professionnelles et les opérateurs économiques ont également été associés au processus.

Le processus a débuté par un atelier de cadrage, suivi d'une phase de collecte de données et de consultations. Une première version du document a ensuite été présentée aux populations. Les observations et recommandations recueillies ont été prises en compte avant sa finalisation.

Dr Kouamé Kouakou Noël, représentant le titulaire de la Cuaptd, a souligné l'importance de cette démarche participative. Elle permet de construire une vision du développement fondée sur les réalités, les besoins et les aspirations des populations de Bédiala.

Parmi les priorités retenues figurent le renforcement du capital humain, l'amélioration des infrastructures et des services sociaux, la modernisation de l'économie locale, la valorisation de l'agriculture, la protection de l'environnement et le renforcement de la gouvernance locale.

Le sous-préfet de Bédiala, Kouassi Hamed Kouadio, a, pour sa part, insisté sur l'importance de la prospective dans la planification du développement local. Se projeter à cinq, dix ans ou davantage doit permettre d'anticiper les besoins futurs et de mieux orienter les actions en faveur des populations.

Rattachée à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, la Chaire UNESCO « Anticipation, Prospective et Territoires Durables » accompagne les collectivités territoriales, les États et les organisations sous-régionales dans l'élaboration de leurs études et plans stratégiques.

À l'horizon 2030, ce Psd doit ainsi servir de feuille de route à la commune de Bédiala pour valoriser ses potentialités, répondre aux défis identifiés et orienter ses investissements en faveur d'un développement local plus inclusif et durable.