Cote d'Ivoire: Accès à la justice - Au coeur de la 3e session du mécanisme « Droits de l'Homme et Corruption »

Le Conseil national des droits de l'homme (Cndh) et l'Organisation internationale de la Francophonie (Oif) ont tenu, le 23 septembre 2026, la troisième session du mécanisme multi-acteurs « Droits de l'Homme et Corruption ». Autour de la table : le droit d'accès à la justice, présenté comme la condition concrète de l'effectivité de tous les droits humains.

Un droit « pas seulement théorique »

La rencontre, organisée le mercredi 23 septembre 2026, avait pour thème : « Le droit d'accès à la justice, pierre angulaire des droits de l'homme ». C'est Kone Nahouata, juriste et directeur central en charge de la lutte contre le blanchiment et la corruption, qui a animé la réflexion.

D'entrée, il a insisté sur un point crucial : la reconnaissance formelle d'un droit ne suffit pas. « La reconnaissance théorique d'un droit ne vaut rien si la personne concernée ne dispose pas, en pratique, d'un chemin réel, accessible et effectif vers un juge ou vers un mécanisme de règlement de son différend », a-t-il expliqué.

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La justice, condition de tous les droits

Pour Koné Nahouata, l'accès à la justice n'est « ni un luxe de juriste ni une abstraction technique ». C'est, selon lui, « la condition concrète sans laquelle tous les droits de l'homme demeurent des promesses non tenues ».

Partant de ce constat, il a appelé l'ensemble des parties prenantes, notamment, les institutions publiques, société civile, professionnels du droit, citoyens à « jouer leur partition » pour rendre ce droit réellement effectif sur le terrain.

Des recommandations issues d'échanges interactifs

À l'issue de sa communication, une série d'échanges interactifs a permis aux participants de formuler des recommandations concrètes en faveur d'un meilleur accès à la justice, notamment pour les populations les plus vulnérables et dans les dossiers liés à la corruption et au blanchiment.

La session était présidée par Mme Flora Yato-Koné, cheffe de cabinet, représentant le président du Cndh, Dr Adjelou Arnaud Christian.