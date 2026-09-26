Cote d'Ivoire: Mobilité urbaine - Une start-up crée 1 500 emplois en deux ans d'activité en Côte d'Ivoire

La start-up, GoCab 225, spécialisée dans les solutions de mobilité et l'accompagnement des chauffeurs Vtc vers la propriété de leur véhicule, a célébré son deuxième anniversaire dans la soirée du jeudi 24 septembre 2026, à Abatta, dans la commune de Bingerville. L'occasion pour ses dirigeants de dresser le bilan de son expansion et de dévoiler ses ambitions dans le domaine de la mobilité électrique.

Prenant la parole au cours de la cérémonie, Moulaye Tabouré, directeur général de GoCab Côte d'Ivoire, a rappelé que l'entreprise a choisi la Côte d'Ivoire comme point de départ de son aventure entrepreneuriale avant son déploiement à l'international.

« C'est la Côte d'Ivoire, pays d'opportunités et favorable aux affaires, que nous avons choisie pour démarrer nos activités avant d'étendre notre présence à d'autres marchés », a-t-il expliqué, précisant que GoCab est désormais implantée dans huit pays, a mobilisé 45 millions de dollars de financements et dépassé les 20 millions d'euros de chiffre d'affaires.

À Abidjan, l'entreprise exploite aujourd'hui une flotte d'environ 1 500 véhicules, dont plusieurs modèles électriques qui s'intègrent progressivement dans le paysage urbain de la capitale économique.

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Sur le volet social, le dirigeant a souligné que la start-up emploie directement plus de 130 collaborateurs et accompagne près de 1 500 conducteurs. Ces derniers bénéficient d'un mécanisme leur permettant de générer des revenus tout en accédant progressivement à la propriété du véhicule qu'ils exploitent.

Selon Moulaye Tabouré, ce modèle repose sur un système d'acquisition qui permet aux chauffeurs, après trois années d'activité et une gestion rigoureuse de leur exploitation, de devenir propriétaires de leur outil de travail.

Le responsable a également mis en avant les retombées économiques et environnementales de cette approche. En facilitant l'accès à des actifs productifs pour des travailleurs souvent exclus des circuits de financement traditionnels, la start-up contribue à l'inclusion économique. Parallèlement, le développement de la mobilité électrique favorise la réduction des émissions polluantes, des nuisances sonores ainsi que des coûts d'exploitation supportés par les chauffeurs.

Le directeur général a par ailleurs salué l'appui des autorités ivoiriennes, notamment du ministère des Transports et du Centre de Promotion des Investissements en Côte d'Ivoire (Cepici), qui ont accompagné l'implantation et la croissance de l'entreprise.

Pour les prochaines années, la start-up affiche des objectifs ambitieux. La société prévoit de mettre fin à l'importation de véhicules thermiques afin de se consacrer exclusivement au développement de sa flotte électrique. Elle ambitionne d'atteindre 1 800 véhicules d'ici à la fin de l'année 2026, puis 3 000 véhicules en circulation en 2027, dont la moitié fonctionnera à l'électricité.

« Nous voulons être de véritables ambassadeurs de la mobilité électrique en Côte d'Ivoire et démontrer que l'innovation peut améliorer durablement la qualité de vie des populations », a affirmé Moulaye Tabouré.

Présent à cette célébration au nom du ministre Amadou Koné, Philippe Kouhon, conseiller technique du ministre des Transports et des Affaires maritimes, a réaffirmé l'engagement de l'État en faveur du développement de la mobilité électrique. Il a indiqué que, même si cette technologie semble récente pour de nombreux usagers, son encadrement juridique n'est pas nouveau puisqu'un texte datant de 1964 régit déjà le transport électrique en Côte d'Ivoire.

Face à l'essor des véhicules électriques, le gouvernement travaille toutefois à l'actualisation du cadre législatif afin de mieux accompagner l'évolution du secteur. Selon lui, cette transition soulève plusieurs défis, notamment le déploiement des infrastructures de recharge, le renforcement des capacités de production énergétique et l'intégration de sources alternatives telles que l'énergie solaire.

Philippe Kouhon a également souligné que cette transformation mobilise plusieurs départements ministériels, notamment ceux des Transports, des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, du Commerce, de la Construction et de l'Environnement, dans le but de bâtir un cadre réglementaire adapté aux nouvelles exigences de la mobilité durable.

Rappelant les engagements environnementaux pris par la Côte d'Ivoire depuis la COP21 de Paris, il a enfin annoncé que l'État envisage l'introduction progressive de véhicules électriques au sein de son propre parc automobile, avec un objectif initial fixé à 15 % de la flotte publique.