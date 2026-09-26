Cote d'Ivoire: Forum des radiocommunications - Dr Tidiane Ouattara explique le rôle des constellations Leo

À l'ouverture de la 2e édition du Forum des radiocommunications (Frc 2026), le 24 septembre 2026, au Parc des expositions d'Abidjan et en marge de l'Africa Space Expo (Aspex), un panel de haut niveau a été animé par S.E. Dr Tidiane Ouattara, directeur général de l'Agence spatiale de Côte d'Ivoire (Asci) et président du Conseil de l'Agence spatiale africaine (Afsa).

Consacrée à la « connectivité internationale : rôle des constellations Leo -- état des lieux et perspectives pour l'Afrique », son intervention a posé une conviction : la connectivité spatiale n'est plus une option, mais un levier de développement et de souveraineté pour le continent.

Le constat dressé est sans détour. L'Afrique demeure fortement dépendante des câbles sous-marins, qui acheminent près de 98 % de son trafic Internet, tandis que les infrastructures terrestres -- coûteuses et inégalement déployées -- peinent à couvrir l'ensemble du territoire. Cette dépendance nourrit des inégalités d'accès persistantes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à ces limites, les solutions satellitaires s'imposent comme un complément indispensable, en particulier dans les zones enclavées, à faible densité de population ou frappées par l'urgence. Au coeur des échanges, la révolution des constellations en orbite basse (Leo). Portée par la miniaturisation et la multiplication des satellites, elle rend la couverture plus accessible et ouvre, avec les technologies Direct-to-Device, la voie à une connexion sans intermédiaire terrestre pour les populations isolées.

Cette accélération a toutefois un revers : congestion des orbites basses, prolifération des débris spatiaux et impacts environnementaux -- jusqu'à la couche d'ozone -- que le panel a appelé à surveiller de près.

Les chiffres présentés donnent la mesure du basculement en cours : plus de 10 000 satellites civils actifs en 2024 et des investissements estimés à quelque 60 milliards de dollars. Un marché en pleine expansion, où l'Afrique ne peut se contenter d'un rôle de spectatrice. L'enjeu, a souligné l'intervenant, est d'y prendre part activement, en bâtissant une filière et des capacités propres.

Cette ambition se heurte toutefois à un cadre juridique daté. Hérités des années 1960-1970, les traités spatiaux internationaux apparaissent inadaptés aux réalités actuelles, alors que 23 % seulement des pays africains disposent de législations solides en matière spatiale -- un déficit qui expose le continent à des pertes de fréquences et de souveraineté.

La majorité des données africaines transitant par des satellites étrangers, les questions de cybersécurité et de contrôle stratégique deviennent centrales. La gestion des fréquences et des positions orbitales s'impose ainsi comme un enjeu majeur, au croisement exact des missions de l'Aigf et de la raison d'être du forum.

L'autonomie spatiale, a insisté Dr Ouattara, ne se décrète pas : elle se construit par la jeunesse, les compétences locales et un soutien résolu à la recherche et développement. Dans cette architecture, les agences spatiales sont appelées à jouer un rôle de chef d'orchestre, en fédérant universités, centres de recherche et secteur privé autour de projets communs.

L'intervenant a plaidé pour un accompagnement continu de l'innovation, du laboratoire jusqu'au marché : soutien à la recherche appliquée, incubation des start-up, transfert de technologies et valorisation des résultats, afin que la valeur créée sur le continent y demeure. Ce soutien à la R&D suppose des mécanismes de financement innovants et des partenariats public-privé gagnant-gagnant, capables de partager le risque et de conduire les projets jusqu'à leur industrialisation.

En amont, la constitution d'un vivier de talents a été jugée décisive : création d'une académie spatiale, caravanes éducatives pour sensibiliser dès le primaire, programmes de formation avancée, et mobilisation des créateurs de contenu et influenceurs pour vulgariser les enjeux spatiaux et susciter des vocations.

Sur le plan de la gouvernance, le panel a appelé à une action collective résolue. Il a plaidé pour une coopération internationale renforcée -- au premier chef avec l'Union africaine et l'Agence Spatiale Africaine -- afin de porter d'une même voix les intérêts du continent dans les instances qui façonnent l'ordre spatial mondial.

Plusieurs chantiers ont été identifiés : une implication active de l'Afrique dans la révision des traités hérités du siècle dernier et dans la gestion des fréquences et des positions orbitales ; l'organisation d'états généraux de l'espace pour fédérer les acteurs et arrêter une vision commune ; la structuration de priorités nationales claires ; et l'adoption de modèles de financement innovants et gagnant-gagnant, seuls à même de soutenir dans la durée une filière spatiale africaine encore naissante.

En reliant les réseaux au sol et les constellations dans le ciel, cette session a incarné le fil conducteur du Forum : il n'y a pas de souveraineté spatiale sans maîtrise du spectre radioélectrique. À travers cette réflexion, la Côte d'Ivoire et ses partenaires affirment une même ambition -- faire de l'Afrique un acteur, et non un simple client, de la connectivité spatiale mondiale. Un cap que les travaux du forum, jusqu'à la Déclaration d'Abidjan, entendent transformer en feuille de route.