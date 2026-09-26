Afrique de l'Ouest: Waiff Africa 2027 - Fatim Cissé Kouadio veut faire d'Abidjan la capitale africaine de la création audiovisuelle par l'IA

La présidente du Waiff Africa, Fatim Cissé Kouadio, a affiché une ambition claire lors du lancement officiel du festival : positionner Abidjan comme la référence continentale en matière de création audiovisuelle enrichie par l'intelligence artificielle. La capitale économique ivoirienne accueillera ainsi en février 2027 la première édition africaine du World AI Film Festival (Waiff).

Abidjan franchit une nouvelle étape dans son ambition de devenir un hub africain de l'innovation audiovisuelle. Le jeudi 24 septembre 2026, à la Salle des Fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire, a été lancé officiellement le World AI Film Festival (Waiff) Africa 2027, un rendez-vous consacré aux productions cinématographiques et audiovisuelles créées ou enrichies grâce à l'intelligence artificielle.

Au coeur de cette initiative, Fatim Cissé Kouadio, présidente du Waiff Africa et directrice générale de Dux Côte d'Ivoire, a livré une vision ambitieuse pour l'avenir du continent dans ce domaine en pleine expansion. « Nous ne demandons pas une place. Nous l'ouvrons », a-t-elle déclaré, affirmant ainsi la volonté de faire d'Abidjan un centre majeur de la création audiovisuelle augmentée par l'IA en Afrique.

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Le projet est porté par Kaydan Technology et Dux Côte d'Ivoire, dans le cadre d'une franchise exclusive conclue avec l'Institut EuropIA, créateur du World AI Film Festival. Il bénéficie également du soutien du ministère de la Communication, du ministère de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, du ministère de la Culture et de la Francophonie ainsi que du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan (Sica).

Présent à la cérémonie, le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, a procédé à l'ouverture officielle de l'appel à candidatures. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement ivoirien à accompagner les initiatives innovantes dans les secteurs de la culture, de l'audiovisuel et des nouvelles technologies. Selon lui, l'essor de l'intelligence artificielle impose une réflexion sur ses usages dans les industries créatives et constitue une opportunité pour structurer les projets portés par la jeunesse africaine.

Par visioconférence, Marco Landi, président de l'Institut EuropIA et fondateur du WAIFF, a salué l'intégration d'Abidjan au réseau international du festival, marquant une étape importante dans l'ouverture du continent africain à cette nouvelle dynamique créative.

La compétition du Waiff Africa 2027 s'articulera autour de sept catégories : AI Short Film, AI Vertical, AI Advertising/Branded Content, AI Music Video, AI Documentary, Prix Impact Social et Prix de la Meilleure Création Féminine.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 décembre 2026. Les oeuvres retenues seront examinées en janvier 2027 avant la remise des prix prévue à Abidjan en février. Les lauréats africains représenteront ensuite le continent lors de la finale internationale organisée à Cannes les 6 et 7 avril 2027.

Le festival concerne les pays d'Afrique francophone suivants : Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Togo, Burkina Faso et Tchad.

Au-delà de la compétition, les organisateurs prévoient un important programme de formation aux outils créatifs de l'intelligence artificielle. Cette initiative vise à permettre aux jeunes talents ivoiriens et sous-régionaux de maîtriser les nouvelles technologies et de développer de nouvelles formes d'expression artistique.

À travers cette première édition africaine, Fatim Cissé Kouadio entend ouvrir de nouvelles perspectives aux créateurs du continent, tout en renforçant la place d'Abidjan sur la scène audiovisuelle internationale. Une ambition qui pourrait faire de la capitale économique ivoirienne l'un des pôles émergents de la création audiovisuelle à l'ère de l'intelligence artificielle.