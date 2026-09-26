Sénégal: Touba appelle au renforcement de la sécurité et de la salubrité pour mieux préserver la ville sainte

Touba — Le porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, a appelé, vendredi, les autorités à renforcer la sécurité, la discipline et la salubrité à Touba (centre), tout en veillant à préserver la vocation religieuse de la ville sainte.

Lors d'une déclaration faite en présence notamment du maire de Touba, du sous-préfet Djidiack Kital, ainsi que des responsables de la Gendarmerie et de la Police, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a rappelé que le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, représente Serigne Touba et qu'il lui revient, à ce titre, de "recommander le bien et d'interdire le mal".

Il a insisté sur le respect du ndigël (consigne), soulignant que "le guide religieux doit être devant et les disciples doivent le suivre".

Le porte-parole du khalife général des mourides a rappelé que Touba a été fondée pour l'adoration de Dieu, l'apprentissage et l'enseignement, appelant ainsi à préserver son statut de ville de daaras (écoles coraniques), malgré son développement démographique et urbain.

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Abordant la question de la circulation des chevaux et des ânes, il a demandé aux autorités de mettre fin à certaines pratiques, notamment le transport de charges excessives et l'utilisation de substances destinées à droguer ces animaux.

Selon lui, ces pratiques peuvent favoriser des comportements susceptibles d'entraîner des bagarres, des agressions et la dégradation des moeurs.

S'adressant au préfet, Serigne Bass Abdou Khadre l'a invité à travailler "en parfaite synergie" avec la mairie et les représentants de Serigne Touba afin de mieux prendre en charge les préoccupations de la ville.

Il a également appelé les services de l'État à renforcer la lutte contre les agressions, les cambriolages et l'insécurité dans les rues, tout en encourageant une collaboration accrue entre les populations, la Police et la Gendarmerie.

Sur le volet de la salubrité, le porte-parole du khalife a dénoncé le déversement des eaux issues des fosses septiques sur la voie publique, invitant le service d'hygiène à agir en priorité contre cette pratique.

"La voie publique appartient à tout le monde", a-t-il rappelé, appelant à l'application de mesures à l'encontre des contrevenants.

Serigne Bassirou Abdou Khadre a, par ailleurs, exhorté les populations à préserver les valeurs de Touba et à éviter les rassemblements consacrés, selon lui, aux "futilités et à la politique".

"Touba est le coeur du Sénégal", a-t-il déclaré, estimant que les difficultés auxquelles la ville est confrontée peuvent avoir des répercussions sur l'ensemble du pays.

Le porte-parole du khalife général des mourides a, enfin, apporté des précisions sur la question des passeports diplomatiques, rappelant l'évolution de leur attribution à certaines personnalités religieuses et coutumières au Sénégal.