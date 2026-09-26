Sénégal: Grève du SAMES - Le mot d'ordre largement suivi à Tivaouane (syndicaliste)

Tivaouane — Le mot d'ordre de grève du Syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES) a été largement suivi dans le département de Tivaouane, notamment à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, a indiqué à l'APS le représentant du syndicat dans le département, le docteur Abdoul Aziz Ly.

"Le mot d'ordre de grève a été observé sur l'ensemble du territoire à hauteur de 95 % et même plus. Et l'hôpital de Tivaouane n'a pas été en reste. Le mot d'ordre a été largement suivi", a-t-il déclaré.

Selon le syndicaliste, le mouvement d'humeur a notamment entraîné l'arrêt des consultations externes, des activités programmées du bloc opératoire ainsi que d'une partie des activités administratives.

Le docteur Abdoul Aziz Ly a toutefois précisé que les urgences continuaient d'être prises en charge, "conformément aux exigences de l'éthique médicale".

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"Cette grève n'est en rien dirigée contre la population du Sénégal. Elle est menée pour la défense d'un système de santé publique en péril et pour garantir à chaque citoyen, à chaque Sénégalais, le droit à des soins de qualité", a-t-il expliqué.

Le SAMES réclame notamment "un statut particulier pour le corps médical, l'amélioration des conditions de recrutement et du plan de carrière, ainsi qu'un régime indemnitaire et une pension de retraite plus équitables".

L'organisation syndicale réclame également une réforme de la formation médicale, pharmaceutique et odontologique, ainsi que le renforcement des infrastructures, des équipements et des ressources humaines dans le secteur de la santé, entre autres revendications.