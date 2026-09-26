Sénégal: Le Fonds islamique de relance, une filiale du FONSIS, octroie un financement global de 600 millions de francs CFA à quatre entreprises

Dakar — Le Fonds islamique de relance (FIR), une filiale du Fonds souverain d'investissements stratégiques (FONSIS), a annoncé, vendredi, avoir procédé à la "formalisation" d'un investissement global de 600 millions de francs CFA au profit de quatre entreprises sénégalaises, Agro Industries du Nord (AIN), Mintou Rassoul, Bassari Baobab et l'École scientifique internationale d'excellence (ESIEX).

Cet investissement fait avec des "fonds propres" du FIR permettra de moderniser les outils de production, d'accroître les capacités de stockage et d'approvisionnement et d'équiper de nouvelles infrastructures éducatives, selon un communiqué du Fonds islamique de relance.

Implantée à Ross Béthio, dans la région de Saint-Louis (nord), Agro Industries du Nord transforme du riz paddy avec un équipement industriel ayant une capacité de décorticage de trois tonnes par heure. Cette entreprise prévoit, avec le financement obtenu auprès du FIR, d'installer des équipements solaires et d'augmenter ses capacités de stockage, afin de mieux "sécuriser" son approvisionnement, selon le communiqué.

Mintou Rassoul, une entreprise basée également dans la région de Saint-Louis, produit, transforme et commercialise du riz blanc et du riz étuvé.

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Elle envisage, avec le financement reçu du Fonds islamique de relance, de s'atteler à la "modernisation" de ses équipements, d'améliorer la qualité de sa production et d'en augmenter le volume, selon la même source.

À Tambacounda (est), le FIR investit dans Bassari Baobab, une entreprise qui valorise des produits agroforestiers locaux, dont le baobab, le bissap et le gingembre. L'investissement porte sur la mise à niveau des espaces de production et de stockage de Bassari Baobab. Il prend en compte la "modernisation" de ses équipements.

Le financement dont bénéficie cette entreprise procède de la volonté du Fonds islamique de relance de rendre ses solutions de financement accessibles aux petites et moyennes entreprises (PME) sénégalaises, explique le communiqué.

L'ESIEX, l'un des bénéficiaires de l'investissement global de 600 millions, est implantée à Keur Massar (ouest). Créée en 2019 au sein du groupe SupDeco, elle dispense un enseignement qui va du cycle secondaire aux classes préparatoires, selon le communiqué.

Elle va équiper un nouveau campus avec le financement obtenu du FIR. Cet investissement lui permettra aussi de développer ses laboratoires et d'acquérir du matériel.

"Le FIR finance des entreprises qui sont de secteurs et de profils différents. Nous voulons rendre nos solutions de financement accessibles aux PME, partout au Sénégal", rapporte le communiqué en citant son directeur, Adramé Ndione.

Le Fonds islamique de relance est né d'un partenariat du FONSIS avec la Banque islamique de développement et l'État du Sénégal.

Avec un fonds de 20 milliards de francs CFA, il propose aux PME des solutions de financement et les aide à relancer et à développer leurs activités, selon la même source.