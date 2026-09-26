Sénégal: Quelque 26 cas de lèpre enregistrés dans la région de Fatick, entre 2021 et 2025 (officiel)

Fatick — La région de Fatick (centre-ouest) a enregistré 26 cas de lèpre entre 2021 et 2025, a révélé, jeudi, le coordonnateur du Programme national de lutte contre cette maladie, Dr Ndiaga Guèye, soulignant que, rien qu'en 2025, dix nouveaux cas ont été détectés.

"Dans la région de Fatick, on a dix cas de lèpre détectés en 2025. Mais, de 2021 à 2025, on a eu 26 cas. En 2021, on a eu trois cas, en 2022 trois cas, en 2023 cinq cas, en 2024 sept cas et en 2025, on a enregistré dix nouveaux cas", a-t-il notamment précisé.

Dr Guèye intervenait lors d'une réunion du Comité régional de développement (CRD) organisée à Fatick pour partager avec les acteurs le Programme de résilience des communautés affectées par la lèpre (PRCAL) et de restitution des résultats de la collecte des données et des évaluations des populations de Sowane, un ex-village de reclassement situé dans la commune de Diouroup.

"Ces cas ont été enregistrés dans le département de Fatick, à Diakhao, à Djiffior, à Foundiougne, à Gossas, à Niakhar, à Passy et à Sokone", a-t-il poursuivi.

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En 2025, un nombre de 285 cas a été enregistré au niveau national

"Cette recrudescence a eu lieu grâce aux campagnes de dépistage qu'on a intensifiées, particulièrement le dépistage de masse dans les zones qu'on appelle ex-foyers du Sénégal, mais aussi dans les zones chaudes que sont Dakar, Thiès, Diourbel et Kaolack, qui capitalisent pratiquement 80 % de ces 285 nouveaux cas de 2025", a dit Ndiaga Guèye.

Avec les efforts consentis par le Sénégal et ses différents partenaires, le coordonnateur du Programme national de lutte contre la lèpre soutient que la maladie n'est plus un problème de santé publique dans ce pays, "même si elle est toujours là".

"On a atteint un seuil de moins d'une personne pour 10 000 habitants. Donc, elle n'est plus considérée comme un problème de santé publique, mais elle est toujours là, pratiquement dans toutes les régions du Sénégal", a-t-il martelé.