Sénégal/Mozambique: Patrick Vieira - 'On a identifié les manquements et on va les combler'

25 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le sélectionneur national, Patrick Vieira, a affirmé avoir "identifié" les manquements de son équipe qui a concédé un match nul (1-1), vendredi, face au Mozambique, à Maputo, promettant de les "combler" lors de la prochaine rencontre face à l'Éthiopie, mardi.

"On doit continuer à travailler, parce qu'on savait que tout n'allait pas être parfait sur ce match. On a identifié les manquements et on va les combler avec le travail. C'était important de poser des fondations", a-t-il dit en conférence de presse d'après match.

Le Sénégal et le Mozambique se sont neutralisés (1-1), vendredi à Maputo, en match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

Le but sénégalais a été marqué par Nicolas Jackson, à la 32e minute. Le Mozambique est revenu au score dans les arrêts de jeu de la première période ((45+2).

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Les Lions ont eu la possession mais ont globalement manqué de tranchant en attaque, en dépit de quelques occasions à mettre à leur actif.

"Il y a évidemment des regrets. Je pense qu'on méritait mieux sur la première période. Mais, malheureusement, ça prouve qu'il y a des axes d'amélioration", a expliqué le technicien franco-sénégalais pour sa première sur le banc des Lions.

Selon Patrick Vieira, au niveau de l'attitude et sur la prestation de ses joueurs, l'équipe est "sur la bonne voie".

"Il y a une déception parce qu'on a toujours cette envie de gagner, et on a démontré, dans le jeu, qu'on voulait prendre cette victoire. Mais ça ne nous a pas souri. Peut-être que nous mettrons au fond ces occasions au prochain match", a-t-il ajouté

Patrick Vieira et ses hommes vont tenter de se racheter mardi, face à l'Ethiopie, à Bahra Dar.

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