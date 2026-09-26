Sénégal: Préparation JOJ - L'équipe nationale de Beach wrestling en stage en France (FSL)

Dakar — L' équipe nationale de Beach wrestling (lutte de plage) va tenir un camp d'entraînement de haut niveau d'une durée de 15 jours à Besançon en France dans le cadre de sa préparation intensive pour les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, annonce un communiqué de la Fédération sénégalaise de lutte (FSL).

"Ce stage qui s'inscrit dans la dernière ligne droite de la préparation des JOJ, a des objectifs physiques, techniques et tactiques en faveur des lutteurs qui défendront les couleurs du Sénégal à domicile" lors des Jeux olympique de la Jeunesse prévus du 31 octobre au 13 novembre prochains.

La délégation sénégalaise, conduite par le directeur technique national (DTN) de lutte Khalifa Sow est composée de l'entraîneur national de beach Wresting Ablaye Thiam et six lutteurs dont quatre filles et deux garçons, indique la même source.