Sénégal: La Croix-Rouge sénégalaise renforce l'expertise de son équipe nationale de réponse aux catastrophes

Thiès — Vingt agents de la Croix-Rouge sénégalaise, membres d'une équipe de réponse aux catastrophes, prennent part, depuis mercredi, à Thiès, à un atelier national de formation sur l'évaluation des besoins d'urgence et la planification opérationnelle, renseigne un communiqué de l'organisation humanitaire.

La formation se tient dans les locaux du comité départemental de la Croix-Rouge sénégalaise à Thiès et se poursuit jusqu'à dimanche.

Les vingt participants à cet atelier ont été sélectionnés à la suite d'un appel à candidatures, explique le texte.

"Cette initiative vise à standardiser les procédures d'évaluation rapide de la Société nationale, dans un contexte marqué par la récurrence des crises environnementales et climatiques", ajoute le communiqué.

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L'objectif est de "permettre aux équipes de déployer une assistance humanitaire efficace, ciblée et coordonnée dès la survenue d'un sinistre".

Pendant cinq jours, les membres de l'équipe nationale de réponse aux catastrophes (NDRT, sigle anglais), venus de plusieurs départements du pays, verront leurs compétences renforcées en techniques de collecte et d'analyse des données multisectorielles sur le terrain.

Il en sera de même pour la coordination des secours et l'élaboration des plans d'action d'urgence.

Les participants seront dotés d'outils standardisés, pour identifier les besoins réels des populations affectées, dès les premières heures d'une crise, en garantissant un déploiement efficace de l'aide ou des secours, relève le document.

La Croix-Rouge sénégalaise "place le renforcement des compétences de ses cadres au coeur de ses priorités, pour faire face à la multiplication des aléas climatiques et des situations d'urgence", indique-t-on.

"Lors d'une catastrophe, chaque minute compte. Une mauvaise évaluation des besoins peut retarder ou fausser toute la chaîne des secours. Cette formation permet à nos équipes d'intervenir de manière chirurgicale, là où l'urgence est la plus signalée", a déclaré Abdou Khadre Thioune, chef du département des opérations, cité dans le communiqué.

Cette session de formation est organisée, avec l'appui technique de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et un financement de la Coopération italienne.

"Ce partenariat international illustre la volonté commune des parties prenantes de fortifier la résilience locale et de professionnaliser les acteurs de première ligne au Sénégal", poursuit le texte.

En tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, la Croix-Rouge sénégalaise a initié une "modernisation progressive de ses outils d'intervention, afin d'apporter une réponse cohérente, efficace et performante aux populations vulnérables dans le besoin", conclut-il.