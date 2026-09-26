Sénégal: Changement climatique - Le projet GA-LLA se rapproche du Centre de suivi écologique

25 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le projet "Générer une ambition pour une adaptation menée localement" (GA-LLA) a déroulé son plaidoyer en faveur de partenariats stratégiques et d'opportunités de financements additionnels de plans d'adaptation au changement climatique, vendredi, à Dakar, auprès des responsables du Centre de suivi écologique (CSE) du Sénégal.

"C'est important. Nous encourageons les démarches comme celle-là. Le CSE a toujours soutenu des initiatives similaires pour lever des financements destinés aux projets" d'atténuation du changement climatique, a dit Adja Aïssatou Sy Seydi, la coordinatrice de l'unité chargée de la biodiversité au CSE.

Les responsables du projet GA-LLA ont rendu visite au CSE dans le but de nouer un partenariat avec ses dirigeants, a-t-elle précisé à la fin de la rencontre.

"Nous sommes venus demander au CSE d'aider les collectivités territoriales à lutter contre le changement climatique", a expliqué Ndèye Fall Niang, une adjointe du maire de Djidda Thiaroye Kao (ouest), l'une des communes bénéficiaires du projet GA-LLA.

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"Les populations de nos communes sont confrontées au changement climatique. Nos communes sont confrontées à des défis liés au changement climatique", a ajouté Mme Niang.

Elle pense que les municipalités doivent dérouler ensemble des projets d'atténuation du réchauffement climatique.

"Face aux effets néfastes du changement climatique sur les écosystèmes et les populations, il est impératif pour les collectivités territoriales de jouer un rôle central dans l'application des mesures d'adaptation au changement climatique", souligne un document remis aux journalistes lors de la rencontre du CSE avec le projet GA-LLA.

Il signale que "la mise en oeuvre des plans locaux d'adaptation se heurte souvent à un déficit important de ressources financières, techniques et institutionnelles".

Selon le même document, le projet GA-LLA a noué des partenariats avec plusieurs organisations internationales et le gouvernement néerlandais.

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