Afrique de l'Ouest: BRVM - Forte augmentation de 623,062 milliards de FCFA de la capitalisation du marché des obligations ce vendredi 25 septembre 2026.

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 25 septembre 2026, la capitalisation du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une forte augmentation de 623,062 milliards de FCFA.

Cette capitalisation s'est établie en effet à 13 626,205 milliards de FCFA contre 13 003,143 milliards de FCFA la veille. Cette forte progression est consécutive à la première cotation des emprunts obligataires de l'Etat de Côte d'Ivoire intitulés TPCI 5,45 % 2026-2031 et TPCI 5,70 % 2026-2033 pour une valeur de 623 milliards de FCFA.

Dans le but de procéder à des opérations d'échange des tombées du 1er juillet au 31 décembre 2026 et au financement des investissements prévus au budget de l'Etat à travers des souscriptions en numéraire, l'Etat de Côte d'lvoire, à travers la Direction Générale des Financements, avait émis ces deux emprunts obligataires. C'est ainsi que la diffusion de ces titres dans le public au prix de 10 000 FCFA a eu lieu du 15 au 26 juin 2026. A l'issue de cette opération, 31 149 434 obligations TPCl 5,45% 2026-2031 et 31 136 101 obligations TPCI 5,70% 2026-2033 avaient été souscrites sur le marché financier régional de l'UEMOA, pour un montant total de 622 855 350 000 FCFA. La date de jouissance desdites obligations avait été fixée au 1er juillet 2026.

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La capitalisation du marché des actions a, à nouveau, franchi le cap des 21 000 milliards, s'établissant à 21 206,603 milliards de FCFA contre 20 847,889 milliards de FCFA le jeudi 24 septembre 2026, soit une forte augmentation de 358,714 milliards FCFA. Ce marché a été boosté par la forte hausse de l'indice de référence de la bourse, le BRVM composite qui a gagné 1,72% à 540,78 points contre 531,63 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a enregistré aussi une forte hausse de 1,50% à 262,04 points contre 258,18 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige connait une progression de 1,10% à 199,91 points contre 197,74 points la veille.

Concernant l'indice BRVM Principal, il s'est rehaussé de 2,73% à 382,22 points contre 372,08 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation positive de 1,72 % à 217,83 points contre 214,15 points la veille.

La valeur des transactions est toujours au-dessus des 4 milliards, s'établissant à 4,498 milliards de FCFA contre 4,722 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 224 millions.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 4 300 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (plus 7,48% à 15 810 FCFA), BIIC Bénin (plus 7,45% à 8 510 FCFA), Bridge Bank Group Côte d'Ivoire (plus 7,44% à 7 795 FCFA) et BOA Niger (plus 7,32% à 5 130 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,33% à 2 085 FCFA), ERIUM Côte d'Ivoire (moins 4,31% à 2 000 FCFA), VIVO Energy Côte d'Ivoire (moins 2,22% à 2 420 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (moins 0,72% à 21 295 FCFA) et SITAB Côte d'Ivoire (moins 0,47% à 21 400 FCFA).