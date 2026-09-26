Algérie: Le pays composte son billet pour le Mondial 2027

TUNIS — La sélection algérienne de volley-ball (messieurs) s'est qualifiée pour le championnat du Monde 2027 prévu en Pologne, après sa brillante victoire face au Maroc 3 sets à 0 (25-19, 25-21, 25-18), en match de classement pour la troisième place du Championnat d'Afrique des nations CAN-2026, disputé vendredi au Palais des sports d'El-Menzah à Tunis.

Pour rappel, le six algérien avait atteint le dernier carré de la compétition africaine, avant de s'incliner face au Cameroun 3 sets à 1 (25-22, 25-16, 20-25, 25-23), mercredi soir.

Auparavant, versé dans le groupe C à trois équipes, le Six national avait bouclé la phase de poules avec un bilan d'une victoire devant le Tchad (3-0) et une défaite au tie-break face au Nigeria (2-3). En quart de finale, les volleyeurs algériens avaient dominé l'Egypte, tenante du titre, au tie-break 3 sets à 2 (25-17, 20-25, 19-25, 25-23, 15-13).

La Finale prévue à 18h00, opposera le Cameroun au pays hôte, la Tunisie.

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Initialement programmée à Kinshasa, la 25e édition du Championnat d'Afrique des nations a été délocalisée à Tunis par la Confédération africaine de volley-ball (CAVB), en raison des inquiétudes liées à la situation sanitaire en République démocratique du Congo, notamment l'épidémie d'Ebola.

Le champion d'Afrique décrochera directement son billet pour les Jeux olympiques de Los Angeles-2028, alors que les trois premières sélections au classement seront qualifiées pour le Championnat du monde-2027.