Algérie: Le pays composte son billet pour le Mondial 2027

25 Septembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Championnat Afrique

TUNIS — La sélection algérienne de volley-ball (messieurs) s'est qualifiée pour le championnat du Monde 2027 prévu en Pologne, après sa brillante victoire face au Maroc 3 sets à 0 (25-19, 25-21, 25-18), en match de classement pour la troisième place du Championnat d'Afrique des nations CAN-2026, disputé vendredi au Palais des sports d'El-Menzah à Tunis.

Pour rappel, le six algérien avait atteint le dernier carré de la compétition africaine, avant de s'incliner face au Cameroun 3 sets à 1 (25-22, 25-16, 20-25, 25-23), mercredi soir.

Auparavant, versé dans le groupe C à trois équipes, le Six national avait bouclé la phase de poules avec un bilan d'une victoire devant le Tchad (3-0) et une défaite au tie-break face au Nigeria (2-3). En quart de finale, les volleyeurs algériens avaient dominé l'Egypte, tenante du titre, au tie-break 3 sets à 2 (25-17, 20-25, 19-25, 25-23, 15-13).

La Finale prévue à 18h00, opposera le Cameroun au pays hôte, la Tunisie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Initialement programmée à Kinshasa, la 25e édition du Championnat d'Afrique des nations a été délocalisée à Tunis par la Confédération africaine de volley-ball (CAVB), en raison des inquiétudes liées à la situation sanitaire en République démocratique du Congo, notamment l'épidémie d'Ebola.

Le champion d'Afrique décrochera directement son billet pour les Jeux olympiques de Los Angeles-2028, alors que les trois premières sélections au classement seront qualifiées pour le Championnat du monde-2027.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.