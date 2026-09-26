Algérie: Djellaoui inspecte les chantiers de 4 viaducs dans la section centrale du projet de ligne ferroviaire minière Est à Guelma

GUELMA — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a inspecté, vendredi après-midi dans la commune de Medjez Sfa (Guelma) les chantiers de construction de 4 viaducs sur le tracé du tronçon central du projet de ligne ferroviaire minière Est.

Le ministre, qui effectuait une visite de travail dans la wilaya de Guelma, s'est enquis de l'avancement de ces ouvrages d'art situés dans la section centrale de la ligne ferroviaire minière Est entre Bouchegouf (Guelma) et Dréa (Souk Ahras) sur une distance de 121 km, dont 40 km sur le territoire de la wilaya de Guelma.

M. Djellaoui a écouté un exposé technique sur l'avancement des travaux et sur le reste à réaliser pour achever le segment situé dans la wilaya de Guelma qui comprend un nombre important d'ouvrages d'art, à savoir 13 ponts de différentes hauteurs et longueurs et 3 tunnels totalisant un linéaire de 820 m.

Le ministre a salué les progrès notables enregistrés en matière de rythme de réalisation des ouvrages d'art, et insisté sur la nécessité de renforcer les chantiers en moyens humains et matériels afin d'achever les travaux selon le calendrier prévu.