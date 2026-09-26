Algérie: Près de 300 exposants à la 20e édition du Salon de la figue et des produits du terroir de Beni Maouche

BEJAIA — La 20e édition du Salon de la figue et des produits du terroir qui se tient du 24 au 26 septembre dans la commune de Beni Maouche, dans le sud de la wilaya de Bejaia, a réuni près de 300 exposants venus de 12 wilayas.

Organisé par l'Association des figuiculteurs de la wilaya de Bejaia, le salon réunit des producteurs de la figue et autres produits agricoles issus de 12 wilayas du pays, à savoir, Bejaia, Alger, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Médéa, Bouira, Tizi Ouzou, Boumerdès, Djelfa, Blida, Touggourt et Tamanrasset, ont indiqué les organisateurs.

De renommée nationale, cette manifestation agricole qui se tient au niveau du Centre de formation et d'enseignements professionnels "Baziz El Hafid" de Beni Maouche, draine un grand monde, de la région et d'ailleurs.

Amar Sahki, membre de l'Association des figuiculteurs de la wilaya, a souligné que le salon suscite un vif intérêt auprès des producteurs et du grand public, constituant ainsi un véritable marché de la figue à l'échelle nationale.

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Il a ajouté que l'un des objectifs de l'association consiste à valoriser le produit de la figue sur le marché national et envisager par la suite la conquête des marché internationaux.

Concernant le prix de la vente de la figue, M. Sahki a évoqué des fluctuations pour le kilogramme, estimant que le but est de proposer ce produit à des prix abordables au bénéfice des consommateurs algériens.

Les organisateurs soulignent que la tenue de ce salon vise à promouvoir la filière de la figue, faire connaître les différents produits agricoles de la région et offrir un espace d'échange entre producteurs, professionnels et chercheurs en vue de contribuer au développement de l'agriculture.