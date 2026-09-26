Algérie: Djellaoui inspecte plusieurs ouvrages d'art dans les communes de Souk Ahras et de Mechroha

SOUK AHRAS — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a inspecté, vendredi, plusieurs ouvrages d'art sur le tronçon ferroviaire de 121 km reliant Dréa, Souk Ahras et Bouchegouf (Guelma), en réalisation dans le cadre du projet de la ligne ferroviaire minière Est.

Le ministre qui effectue une visite de travail dans la wilaya de Souk Ahras a inspecté, aux côtés du wali, Abdelkrim Zinai, les travaux de construction du pont nº 36, d'une longueur de 2,9 km, sur le segment reliant Ain Senour à Dréa sur 49 km, ainsi que la réalisation du tunnel nº 5 (2,375 mètres).

Il s'est également enquis de l'avancement des travaux de construction de 4 autres ponts ferroviaires dans la commune de Mechroha, sur le tronçon de 72 km reliant Ain Senour à Bouchegouf (Guelma).

Le ministre, saluant le rythme soutenu des travaux, a instruit les entreprises de réalisation à l'effet de doubler la vitesse d'excavation quotidienne des fondations tout en veillant au respect des normes techniques et en poursuivant le travail sur le même rythme afin de garantir l'achèvement des travaux de construction des différentes infrastructures de ce tronçon dans les délais impartis.

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Le ministre a également indiqué, après avoir écouté des explications techniques sur les mesures prises pour garantir la continuité du travail à une cadence soutenue, que le rythme des travaux observé sur les chantiers de la ligne ferroviaire minière Est sur le territoire de la wilaya de Souk Ahras, atteste des progrès réalisés, ce qui garantit la réception dans les délais de ce projet stratégique primordial pour le transport du phosphate et des produits miniers, notamment dans le cadre du projet de phosphate intégré, conformément à l'engagement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

M. Djellaoui devait poursuivre sa visite en inspectant les ouvrages d'art et autres infrastructures du projet de cette ligne ferroviaire minière dans les wilayas de Guelma et d'El Tarf.