Algérie: Arhab examine à Shanghai les moyens de renforcer la coopération africaine dans le domaine du développement des compétences

ALGER — La ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Nacima Arhab, a pris part, à Shanghai (Chine), à une réunion de haut niveau consacrée aux voies et moyens de renforcer la coopération africaine dans le domaine du développement des compétences, indique un communiqué du ministère.

Tenue jeudi en présence de plusieurs ministres africains, la réunion a porté sur le parcours de coopération avec l'organisation "WorldSkills" en Afrique, notamment à travers l'examen des "perspectives de développement de sa présence à l'échelle du continent, ainsi que les voies et moyens de renforcer la coordination entre l'organisation et les pays africains dans le domaine du développement des compétences et de la formation et de l'enseignement professionnels", précise la même source.

Dans son intervention à cette occasion, Mme Arhab a adressé une invitation aux participants pour prendre part au Forum des politiques africaines des compétences (African Skills Policy Forum), qu'organisera l'Algérie en novembre prochain, en partenariat avec la Commission de l'Union africaine (CUA).

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Elle a également invité les Etats africains membres de l'organisation à "participer aux Olympiades des métiers d'Oran dans plusieurs spécialités qui seront ouvertes aux jeunes Africains, afin de permettre aux stagiaires et aux concurrents d'échanger avec leurs homologues, de développer leurs compétences et de consolider la culture de l'excellence et de la saine compétition, tout en tirant profit de l'expérience algérienne dans l'organisation de concours des métiers", ajoute le communiqué.

La ministre a, par ailleurs, réaffirmé la disposition du secteur de la formation professionnelle en Algérie à mettre son expertise au service de la coopération entre les pays du continent, et à oeuvrer, aux côtés de l'Union africaine (UA) et des Etats membres, "à la mise en place d'un système africain plus solide et plus intégré dans le domaine des compétences".