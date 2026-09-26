Tunisie: Programme d'amélioration des performances - La Sonede économise 5 millions de mètres cubes d'eau

Face aux défis hydriques et climatiques, la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (Sonede) engrange de premiers résultats probants. Son programme d'amélioration des performances, appuyé par l'Union européenne, a déjà permis d'économiser 5 millions de mètres cubes d'eau.

Le programme d'amélioration des performances de la Sonede, mis en oeuvre avec le soutien de l'Union Européenne, a permis d'économiser jusqu'à présent 5 millions de mètres cubes d'eau. C'est ce qu'a indiqué, ce vendredi, la délégation de l'Union européenne en Tunisie, précisant que ce volume représente déjà environ un tiers de l'objectif global fixé à 15 millions de mètres cubes d'ici 2029.

Lancé en 2021 dans le cadre du partenariat unissant la Tunisie et l'UE pour faire face aux défis hydriques et renforcer les infrastructures de distribution, ce projet bénéficie d'un appui financier européen de 12,4 millions d'euros (soit environ 41,8 millions de dinars).

Une lutte acharnée contre le gaspillage

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L'initiative vise essentiellement à réduire les pertes d'eau sur le réseau national de distribution, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à garantir la durabilité des ressources en eau disponibles, dans un contexte marqué par les tensions climatiques croissantes.

Ce programme d'optimisation est déployé dans sept gouvernorats : Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa, Gabès, Médenine et Tataouine. Ses axes d'intervention incluent la détection précoce des fuites, la maintenance et le renouvellement des réseaux, la numérisation des processus opérationnels, ainsi qu'une communication de proximité renforcée pour sensibiliser les citoyens à la nécessité de rationaliser la consommation d'eau.

Pour rappel, ce projet est mené avec le concours de l'initiative « Équipe Europe pour l'Eau », associant les contributions de l'Union européenne, de la Banque Allemande de Développement (KfW) et de l'État tunisien.