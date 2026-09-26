Tunisie: Bourse - Le marché termine la semaine dans le rouge

Le marché boursier a terminé la semaine dans le rouge. L'indice de référence a perdu 0,34 % à 18 407,77 points dans un modeste volume de 4,8 MD, rapporte l'intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre ARTES s'est adjugé la meilleure performance de la séance. L'action du concessionnaire automobile s'est envolée de 5,6 % à 10,750 D, en accaparant le plus important volume de séance soit 953 mille dinars.

Le titre MONOPRIX poursuit sa lancée haussière. L'action du spécialiste de la grande distribution a pris 4,2 %, terminant la séance à 11,190 D. Les échanges sur la valeur ont été dérisoires, s'élevant à 7 mille dinars sur la séance.

Le titre SIAME a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Echangée à hauteur de 15 mille dinars seulement, l'action de la société s'est repliée de 5,7 % à 3,990 D.

Le titre ASSAD a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L'action de l'accumulateur de batteries a reculé de 3,8 % à 2,030 D, dans un modeste flux de 90 mille dinars sur la séance.